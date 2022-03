最新研究显示,利用一种新方法,可以令单剂量的M2e广效型流感疫苗为人体提供较长的免疫保护,并有效地抵抗多种流感病毒株的侵袭。

国大杨潞龄医学院和澳洲莫纳什大学研究团队最新发表的研究显示,研究人员找到了一种传递M2e肽的新方法,使其可以用作预防流感的广效型疫苗。有关研究报告已发表在《美国国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)。