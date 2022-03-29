林碧凤疫前每隔两周就会利用下班后的时间，给一群孩童上品格教育课。她笑说，她经常从孩童身上学习到新鲜事物，因此对这份义务工作乐此不疲。

义工林碧凤（60岁）有一次在课上给一群来自弱势家庭的孩童讲解“井然有序”的概念，嘱咐他们做功课时要保持书桌整齐，东西不要乱放。

没想到的是，小朋友们用天真的语气回应说，他们家里没有书桌，平时都在客厅写作业。正是这样一个小插曲，提醒林碧凤生活中有许多事情，不能被视作理所当然。

20多年前，林碧凤响应所属公司城市发展（CDL）的号召，加入当时新成立的职员义工组织——城市阳光俱乐部（City Sunshine Club）。

从帮忙派食物给年长者和当友伴，到给小朋友上课、安排出游，以及到儿童病院给小病患庆祝中秋佳节，这些年来她参加过的义工活动不计其数。

冠病疫情来袭前，她每隔两周在下班后，给一群主要来自幼二班到小六的孩童，上品格教育课。

林碧凤笑说，她经常从孩童身上学习到新鲜事物，因此对这份义务工作乐此不疲。“小朋友的热门话题和我们不同，我也用从他们那里学到的新知识和侄女沟通，让她知道我这个姑姑不是老古董。”

看到小朋友认真听课，总让她感到欣慰。有一回，她和数名义工带学生参观艺术科学博物馆，小朋友非常兴奋，并未专注听工作人员解说。一个小男孩拍了拍工作人员，用手指比出“一”和“二”的手势，跟对方说只要这么做，大家就会安静下来。

林碧凤说：“我们平时在课堂上就是用这些手势，让他们安静或坐下，我看到他居然认真地记得，觉得很感动。”

随着疫情趋缓，团队也在准备复课。林碧凤希望找机会进修，学习更好地帮助小朋友应对功课以外的难题，将来退休还要继续投身这类义工活动。