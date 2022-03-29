换车道爆冲突 送餐员揍德士司机被捕

59岁德士司机与送餐员路上起冲突，调下车窗理论，没想到脸部和腰间被揍四拳。送餐员打人后离开，10分钟后又回来拼命道歉，被警方逮捕。

这起事故发生在本月26日下午5时左右，地点是蔡厝港弯第666座组屋对面的巴士站。

事主林庆辉（59岁，德士司机）昨晚（3月28日）受访时透露，他驾德士途经上述路段时，一名骑电单车的送餐员切换车道，差点撞上他的德士，因此鸣笛提醒。岂料，送餐员被惹怒比了中指，林庆辉又再一次鸣笛。

送餐员超车后，拦截德士，下车走向林庆辉。

“我以为他要理论，于是就调下车窗。”

怎知送餐员二话不说，上来就是一顿打。“他揍了我的脸三下，我往乘客座位躲，他又捶打我的腰间。”

林庆辉说，一名路过的青年上前制止，也马上报警，送餐员见状，就骑上电单车离开。

不久后，警察赶到场，令人意外的是，送餐员10分钟后也走回现场道歉。“我跟他说不用道歉，有什么话跟警察解释就好。”

警方证实，本月26日下午4时54分接获通知，59岁的男子在清醒情况下送院，41岁男子则因公共滋扰被捕，案件在调查中。

林庆辉指，电单车骑士切换跑道时差点撞上他的德士。（吴伟国摄/受访者提供）

右脸肿仍疼痛

林庆辉说，事后去看了医生，目前在家里静养。

据记者观察，林庆辉的右边脸颊红肿，他坦言脸部还是非常痛。“我学会了，下次碰到这种情况，千万不要调下车窗。”

完整报道，请翻阅2022年3月29日的《新明日报》。