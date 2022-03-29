《联合早报》预算案论坛【完整版】

政府在每年预算案中给予中小企业最多援助，但这些资金往往没有用尽，财政部长黄循财因此呼吁本地商家积极申请援助计划并善用措施。

黄循财在昨天（3月28日）举行的《联合早报》预算案商业论坛上透露，中小企业是每年预算案企业援助计划下的最大获益者。若根据企业收入来计算，较小企业得到的政府津贴是较大企业的12倍。

他说：“每年预算案我们都会拨出一些资金来帮助中小企业，可是通常都没用完这些资金。中小企业对这些计划的申请率没有预期那么高。政府接下来将和商会商团紧密合作，鼓励企业积极申请，好好利用这些不同的计划。”

黄循财坦言，一些中小企业反映政府援助计划的申请程序过于复杂，当局将加以改善，进一步简化这些程序。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲也参与了昨天的对话会。她呼吁中小企业扩大顾客群，不只通过线上线下，也可以加入政府邻里购物券计划。

参与对话会的商界代表包括新加坡中华总商会会长高泉庆、新加坡工商联合总会主席林明彦、中小企业商会会长王腾忆，以及大华银行集团首席经济师全德健。

论坛讨论内容包括税务调整、外来员工政策、中小企业可持续发展和数码化转型等课题。

这场论坛的主要赞助机构是大华银行，场地合作伙伴是鹏瑞利集团和首都剧院。

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