白宫会见美国总统拜登 李总理：期望美国实质深化与亚太关系

李总理指出，美国与亚细安的关系对美国十分重要，因为这协助美国在亚太地区保持存在，并深化与本区域许多朋友的关系以及战略利益。他也期望美国实质性地深化与亚太地区各国的关系，这包括中国。

我国总理李显龙昨天（3月29日）与美国总统拜登进行领导人会议。在讨论新美关系、美国与亚细安联系以及乌克兰问题的同时，李总理重申期望美国实质性地深化与亚太地区的关系，继续促进本地区的和平、稳定和安全。

正在美国进行八天工作访问的李总理一行，当地时间星期二（29日）上午在白宫椭圆形办公室与拜登进行会见。

拜登在开场白中形容，李总理在新美两国的“关键时刻”到访。他指出，新美两国的战略关系多年来支持了亚太地区的和平与稳定，这个关系的重要性的分量正在加重；以规则为基础的国际秩序面对前所未有的挑战，俄罗斯未经挑衅、无理地对乌克兰发动战争，不只是欧洲也对印太地区构成急迫的威胁。

拜登强调，国界不应该仅凭武力就能改变、大国小国的主权一律平等。他为此感谢李总理在支持乌克兰人民上发挥的关键领导作用。

拜登说：“我们知道这并不容易，但我需要感谢你。你是一个有原则的人，每当有需要都挺身而出。”

他也强调，在处理欧洲危机的同时，他领导的政府强力支持快速落实印太战略。拜登形容，美国是个自豪的印太国家，目标是维护印太地区的联通、安全和韧性，“但多数其他国家不理解这点”。

他表示，他将与李总理讨论美国与亚细安的关系，海上自由航行，让缅甸再次民主，以及推进包容性和可持续经济增长等课题。

李总理回应时说，新加坡与美国在经贸、安全和防务领域有极佳的关系。他期待与拜登总统讨论进一步推进与拓展新美关系的新领域，同时推进美国与亚细安的关系。

李总理指出，美国与亚细安的关系对美国十分重要，因为这协助美国在亚太地区保持存在，并深化与本区域许多朋友的关系以及战略利益。他也期望美国在忙于诸多事项之际，实质性地深化与亚太地区各国的关系，这肯定包括中国，也不止中国，通过印太战略等不同的方法，继续维持本地区的和平、稳定和安全，就如过去数十年一样。

在随后发出的联合声明中，新美认同，对联合国宪章和以规则为基础的国际秩序在各处都遇到威胁，俄罗斯未经挑衅攻击乌克兰，让任何地方的和平和繁荣都受到风险。两国也强调彼此都对主权、独立、领土完整的原则毫不动摇。

参加昨天会见的，包括随行的我国外长维文、贸工部长颜金勇，以及通讯及新闻部长杨莉明。李总理接着还会和美国副总统哈里斯会谈。

设立新美网络事务对话机制

新美两国昨天也宣布设立美国－新加坡网络事务对话（United States-Singapore Cyber Dialogue，USSCD）机制，决定两国各一次、或在两国选择的时间点举行网络事务对话，进一步强化两国网络安全合作。

这是继美国副总统哈里斯去年8月访问新加坡期间，两国签署三份涉及多个部门的强化网安合作谅解备忘录之后，新美网安合作的推进。

来自两国的网络运营、技术与各部门政策制定单位的高级官员，将在网络事务对话中讨论如何推进现有的双边合作。

同时，新美两国也签署文件，更新和扩展新美两国2019年签署的深化基础建设合作的备忘录，将清洁与可持续性基建纳入合作范围。

两国也将在可再生能源，碳捕集、应用和封存（Carbon Capture, Utilization and Storage），以及氢气这三个双方有共同利益的延伸领域里，通过信息共享、交易便利化、能力建设，以及支持本区域有潜力基建，来强化合作。

根据贸工部的文告，新加坡和美国企业将获得更多的基建和融资机会，释放亚洲的潜能。