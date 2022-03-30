允许10人同桌用餐首日 食肆顾客回流部分业者生意增两三成

小贩中心和巴刹的临时围网从昨天起拆除，午餐时段一到，市区一带的上班族从四面八方涌入厦门街小贩中心，许多摊位前都出现长长的人龙。

食肆昨天起允许最多10人同桌用餐，许多小贩中心和餐馆的人潮纷纷回流，一些摊贩的营业额提高两三成，餐馆的订位情况更是大大改善。

小贩中心和巴刹的临时围网从昨天（3月29日）起拆除，午餐时段一到，市区一带的上班族从四面八方涌入厦门街小贩中心，许多摊位前都出现长长的人龙。

在附近上班的陈德源（41岁，运输经理）说，围网拆除后，要进出小贩中心方便得多，不必在指定的出入口处排队。

“以前看到太多人排队扫描SafeEntry的话，我们就会换个地方用餐，现在很方便，可使用任何入口。”

厦门烧腊的摊主杨成德（54岁）说，昨天中午的人潮比安全管理措施放宽前多了不少，生意增加约三成。

他认为，除了拆除围网以外，从昨天起75％的居家办公者可重返工作场所，也带动小贩中心的生意。

“下来应该会有更多人回到办公司上班，相信来小贩中心用餐的人会继续增加，希望能恢复以往的热闹。”

饮料档摊主林世伟（67岁）则说，食客人数虽增加，但小贩中心只允许最多五名完成接种者同桌，许多座位仍被封住，导致一些食客没位坐。

“希望下来情况好转后，当局能开放所有的座位。不过至少人潮总算回来了，仿佛看到了希望。”

有些食客则特地在安全管理措施开放首日到餐馆预订10人桌，与同事一起庆生。

政府上周四宣布堂食人数将增加至一桌最多10人，今天生日的史华乐（44岁，经理）立即拨电到日本餐馆订位，邀请同事一起聚餐。

“我真的已经忘记上一次这么多人一起庆生是什么时候了。我觉得这是很有纪念性的一刻，生活好像都回到正常了。”

餐馆业者：午餐时间订位增三四成

平和日本料理餐馆老板吴其谙说，他在政府宣布放宽措施后，接到不少企业和商会的订位，希望能在餐馆和客户聚餐、谈生意等。

“昨天午餐时间的订位比以往多了三四成，目前平日的午餐时段以及周末的预订几乎都满了，这对我们来说就像是打了一剂强心针。”

主打私房料理的姑妈家餐厅昨天的客流量也比以往多了一半左右，五名食客以上的情况颇普遍。

餐厅经理陈晖达说，过去几天有不少为五人以上订位的询问，来临的周末已有约10桌的预订。

“星期二上门的食客大多是上班族，周末订位的比较多是家庭、朋友之间的聚餐。”

餐厅从昨天起向供应商订购多三成左右的食材如鱼头和蔬菜等，以应付食客回流。