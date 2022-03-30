行动党实体接见选民 面对面为居民解忧

人民行动党昨天恢复以面对面形式进行接见选民活动。已有几个月无法当场处理案件的志愿者和居民，对于能再次见面都振奋无比。

行动党在义顺集选区的忠邦支部，昨天下午6时已有居民开始领号码排队，由志愿者团队代他们处理各项申请和求情。据《联合早报》记者现场观察，一些居民和志愿者见到彼此熟悉的脸孔，便热情地打招呼。

在支部对面开理发店的米兹兰傍晚看到支部外有志愿者摆好桌椅，得知实体接见选民活动恢复，便立即排队。由于不熟悉电脑科技，他决定等支部复办实体活动时前去求助，但他不愿意透露具体需要哪一方面的支援。今天庆祝61岁生日的米兹兰说：“实体活动比较方便，几个月没办实体接见活动，今天终于恢复，对我来说是再好不过的生日礼物。”

在恢复实体活动前，忠邦支部每周通过电邮和WhatsApp平均接获40多起求助个案。为了给无法使用网络渠道的年长者提供便利和获得帮助，支部外摆放了表格和收件箱供居民投函，志愿者过后再与他们联系。

事前彻底清洁支部

为确保恢复实体见面后的首场接见选民活动顺利进行，以及让到场居民能得到帮助，支部事先通过视讯为志愿者召开说明会，让他们了解各自的职责。支部也进行彻底清洁，并确保所有系统运作良好。

忠邦支部以往每次实体接见活动会接手约50至70起案件，昨天前去请议员代写信函的居民只有约20组。福利援助案件维持在约30起。

负责忠邦区事务的议员、内政部长兼律政部长尚穆根在国外，因此昨天的接见选民活动由同个集选区的内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授代班。费绍尔受访时说，志愿者和居民对于复办实体活动感到兴奋。

“一些居民比较喜欢面对面的形式，我们也意识到这点。他们希望能跟人面对面说话，这让他们更放心，也能感受到和对方的情感联系。”

碧山—大巴窑集选区也在昨天恢复实体活动。服务于该区的交通部高级政务部长徐芳达答复《联合早报》询问时说，虽然前几个月能通过线上和打电话等方式举行接见选民活动，但能面对面见到居民和志愿者的感觉很好。“人情味很重要，它能与科技相辅相成。”

哥本峇鲁区议员郭献川受访时也说，昨天前去求助的居民比疫情前来得少。除了因是复办实体活动后的第一天，也可能是因为疫情期间开辟了其他与居民联系的渠道。

“居民和志愿者很高兴接见选民活动的大门能再次敞开。虽然我们也通过电话和视讯帮助他们，见到面的温情是无可取代的。”

朱倍庆染冠病缺席家访

东部的巴西立西区也为后天复办实体活动做好部署。负责该区事务的国务资政兼国家安全统筹部长张志贤前天通过社交媒体发布消息，说支部人员将安排优先接见较不谙科技的居民。他也呼吁能通过视讯连线的居民继续使用线上方式与团队联系。

另一方面，原定昨晚进行家访的淡滨尼集选区议员朱倍庆因冠病检测呈阳而改由团队代他登门。他会跟进居民提出的问题，并安排下个月走访同一区。