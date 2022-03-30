当个用“心”服务的义工

最令何美玉感动的是，有一次，一个男孩陪同妈妈来领取口罩，母子俩离开后不久，男孩又折返回来，将一张字条递给她，字条上写着：“谢谢你即使在困难时期仍努力为我们服务。”

本月初，本地冠病病例节节攀升，一天新增两万多起。48岁的何美玉担心医疗系统不胜负荷，决定尽自己的一分绵力，义务到超市外派发免费口罩给低收入家庭。

何美玉是一名协调海事项目的执行员，平日工作忙碌，但当她从社交媒体得知淡马锡基金会在招募义工帮忙派发口罩后，便毫不犹豫地向公司请假前去帮忙。

她说：“我当时想，如果病例不断攀升，医疗人员会感到非常疲惫，派发口罩是我尽点绵薄之力的机会。”

当时她被派往金文泰和武吉巴督的昇松超市，负责从下午3时到晚上8时守在超市外，为前来领取口罩的家庭扫描社保援助计划（CHAS）卡，确保他们符合资格，再派发口罩。

她说：“看到一些家庭能一次过领取六七盒口罩，我觉得很开心，因为这能在实质上帮助到他们。一些老人家也会对我说‘非常谢谢你’，感觉他们真的很感激这样的帮助。”

最令何美玉感动的是，有一次，一个男孩陪同妈妈来领取口罩，母子俩离开后不久，男孩又折返回来，将一张字条递给她，字条上写着：“谢谢你即使在困难时期仍努力为我们服务。”

何美玉至今仍将这张字条珍藏在钱包里。

她说：“每一次的志愿服务体验对我来说都非常珍贵，不论是在什么地点，也不论是接触到哪些人事物，我都能学到不同的东西。这也让我非常感恩自己所拥有的，不论是工作、健康的身体还是家人。”

过去几年，何美玉参与的志愿活动还包括：担任新加坡儿童会的青少年营协调员，与青少年一同探望住在租赁组屋的年长者；参与爱心礼包派发活动，帮忙整理捐赠品以及挨家挨户送礼包；到广惠肇留医院，与年长人士喝茶、唱歌、玩游戏。

何美玉的献身精神也感染了身边人，丈夫和儿子有时也会和她一同当义工，如派发礼包或参加慈善机构SPD的慈善义跑，一家人合力献爱心。