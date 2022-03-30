李显龙总理会见美国总统拜登和副总统哈里斯

正在华盛顿访问的李显龙总理，美东时间3月29日先后与美国总统拜登、副总统哈里斯举行会谈，并在会后双双会见记者。

李总理与拜登在白宫的联合记者会上，就俄罗斯入侵乌克兰说明新加坡的立场。他提醒，应警惕乌克兰危机蔓延，亚太各国须尝试一切努力，保持开放的对话渠道，以和平方式处理分歧，避免潜在燃点和争议课题升级成冲突。

就拜登上台以来推进的印太战略，李总理欢迎美国提出的印太经济框架。他认为这将强化美国对演变中的区域经济架构的投入。

李总理也对拜登打算不久后主办亚细安—美国特别峰会表示欢迎，认为这强有力地肯定了美国

对东南亚和亚细安中心地位的投入。

拜登重申美国与新加坡将继续深化伙伴关系，并对新加坡发挥出远大于自身分量的作用表示赞许。

李总理随后与哈里斯举行会谈，两人回顾了去年8月哈里斯在新美建交55周年访新时所讨论课题的进展，如美国—新加坡网络对话（United States-Singapore Cyber Dialogue）机制，也针对乌克兰危机交换意见。

哈里斯也是白宫国家航天委员会（National Space Council）主席。她乐见新加坡正式加入美国等发起的《阿耳忒弥斯协定》（Artemis Accord），成为首个加入这项协定的亚细安国家，以和平、安全、负责任与可持续方式发展太空行业。