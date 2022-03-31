李总理：警惕乌克兰战争影响 亚太各国须开放对话渠道 避免潜在燃点升级为冲突

乌克兰战争对亚太地区也会产生影响，亚太各国须要保持开放的对话渠道，构建包容的机制，避免潜在燃点升级为冲突。

在美国华盛顿访问的李显龙总理，于当地时间星期二（3月29日）与美国总统拜登在白宫会谈后举行联合记者会。李总理说，本区域的潜在燃点和争议课题，若没有妥善处理，也会升级为公开的冲突。在本区域有利益的国家，须尝试一切努力，以和平方式处理分歧，以免走上不归路。

他进一步指出，各国保持开放的对话渠道，包括在最高层级的对话渠道，有助于管理事态发展，避免冲突和预防误解彼此的意图。

在这场现场直播的记者会上，李总理也透露，他与拜登讨论了美国在亚太地区同时加强战略和经济投入的重要性。他指出，促进开放、包容、时新，而且灵活的正面经济议程是重要的，新加坡因此欢迎美国提议的印太经济框架，这将强化美国对演变中的区域经济架构的投入。

在记者会前，李总理与刚结束欧洲之行回到美国的拜登进行了大约一小时的会议。两人会后在联合记者会上，重点谈到了两国的共识，包括对美国在本区域的参与、新美合作、以及坚持以规则为基础的国际秩序。

拜登上台以来推进“印太战略”，李总理既欢迎美国的印太经济框架，但在会谈开场及后来的记者会中提到本区域时，多次使用“亚太”一词。对此，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤上周谈到乌克兰问题时曾经指出，“无论这些名词的前缀是亚洲（Asia）、跨洲（Trans），还是印度，让我们把精力和创造力投入到建设和发展融合，而非分歧的架构上”。

在记者会上首先发言的拜登，对新美会谈后联合声明的各项主题做了概述，包括新美对国际秩序的态度、自由开放的印太地区、南中国海自由航行问题、朝鲜半岛问题、缅甸危机等。

拜登也表示，期待今年春天在华盛顿举行亚细安—美国峰会。李总理对此表示欢迎，认为这有力地确认了美国对东南亚和亚细安核心地位的承诺。

在简短的记者提问环节中，有新加坡记者提问李总理对于美国政府亚太政策的可预期性，有多少信心。

李总理回答，从宏观角度说，美国对亚洲政策的导向已经有了共识，美国希望与中国接触，发展稳定可预期的对华关系，同时在经济、贸易、投资、环境保护和可持续发展等更多方面，和亚太地区其他国家保持接触。

他说：“在见过好几任美国政府后，我相当相信，这一届完全专注于在亚洲达成一些持久的成果，我们在新加坡会尽全力确保他们的建议行得通，扎根并成长多年。”

李总理当天下午也同美国副总统哈里斯会面。哈里斯去年在新美建交55周年时，曾经到访我国。

李总理在当地时间星期三的行程，是到华盛顿智库外交关系协会出席一场对话会，之后分别会见美国国会众议院议长佩洛西、美国联邦储备局主席鲍威尔，以及美国总统国家安全事务助理沙利文。