本地航空业积极招聘迎接旅客回流

交通部长易华仁说，整体而言，我们目前的员工规模是疫情前约66％至75％的水平，这应该足以让我们处在良好的状态，去应付预估的需求增加。但业者正积极从国内外招聘，为进一步开放边境做准备。

本地航空业目前聘请的员工人数，是冠病疫情前约66％至75％的水平，虽足以应付今年预估的航空乘客量，但业者正积极从国内外招聘，为日后将增加的需求提前做准备。

简化的疫苗接种者旅游框架明天（4月1日）生效后，海陆空的入境乘客预计会增加。交通部长易华仁昨天（30日）到樟宜机场第三搭客大厦视察，了解航空业者如何为进一步开放边境做准备。

他受访时说，过去两年，航空业因疫情关系流失33％到50％的员工。“整体而言，我们目前的规模是疫情前约66％至75％的水平，这应该足以让我们处在良好的状态，去应付预估的需求增加。”

尽管如此，樟宜机场集团、新加坡航空公司集团和新翔集团等航空业者都在积极招聘，提前做好准备。

易华仁说，这是重要的，因为招聘之余，业者也要培训职员，确保他们熟悉运作，尤其当一些运作有了实质变化。这些都需要时间进行。

明天起，完成接种的航空和海路旅客，只须在出发前48小时内做冠病检测，入境我国时不必再做检测和隔离。我国也不再限制入境的旅客人数，旅客能搭乘任何航班入境。

易华仁强调，新加坡进一步开放边境，以加强与世界衔接，但与此同时，绝对不能放松警惕。他说：“我们要学习与冠病共存，但也要谨记所需的安全防范。”

樟宜机场防疫措施陆续做出调整

随着政府放宽防疫限制措施，樟宜机场也陆续做出调整，包括取消分区安排，不再限制抵境厅的接机人流，允许旅客乘搭公共交通前往目的地等。但若有必要，机场准备好落实额外的安全措施。

其中，一旦有国家或地区列入“限制旅游”名单，第一搭客大厦的C1、C2和C3候机室，可在两小时内，设置成过境等候区，用于接待来自这些高风险地方的旅客。如果重启入境检测程序，第一和第三搭客大厦目前停止运作的冠病检测中心也能重新启动。

在新加坡大幅度简化入境程序，大规模敞开国门之际，一些重要的旅客来源地如中国仍维持严格的边境管控。

问及我国是否能如期实现在今年内恢复至少50％航空乘客量的目标，易华仁回应说，欧洲、北美、南亚和东南亚已陆续开放，这些都是重要的旅客来源地，并会带动我国的航空交通量。东北亚的开放姿态仍趋向保守，因此来自这些地方的旅客，可能需要多点时间才能恢复。

“那些已经开放的市场，要是旅客量大致恢复到疫情前的水平，我们就已经能达到，甚至超越目标。”

他重申，旅客需要先知道新加坡已开放，知道入境不难，而且他们曾体验过或听闻的樟宜体验，正等着他们来感受。