华盛顿智库外交关系协会对话会 李总理：乌克兰危机加剧中美关系紧张

我国总理李显龙指出，乌克兰危机破坏了法治与和平的国际框架，使得国际多边合作的体系难以运作，也进一步加剧了中美关系的紧张。

他也注意到，民调显示，台湾民众相信美国会在危机时伸出援手的比例已经减少，台湾社会正在讨论延长义务兵役；日本也在讨论安置美国的核武器，这都反映了重要的战略重估。

正在美国进行工作访问的李显龙总理当地时间星期三（3月30日）到华盛顿智库外交关系协会出席一场对话会。在外交关系协会会长哈斯（Richard Haass）的主持下，李总理在一小时内回答了有关乌克兰危机、全球化、气候变化等问题，期间中国是一个频繁出现的主题。

谈到乌克兰危机对中美关系的冲击，李总理指出，他希望在中美的最高层、在美国总统拜登与中国国家主席习近平的层级，中美会做出理性考虑并维持两国关系。然而，如果中美关系进一步恶化，这将对整个亚太地区和世界造成严重的后果。

李总理说，如此一来世界上各个国家开始自问，“我应该从乌克兰危机中得到什么防务上的教训、谁值得信任、会在我需要的时候伸出援手？”。

他也指出，亚太地区的框架与欧洲不同，欧洲有北约、前华沙公约组织下的国家，由这些架构画出红线。而在亚洲地区，这里有台湾、一个中国政策和中美三个联合公报。随着事态的演变，这些架构会怎么被解读？他强调，亚太地区需要思考导向冲突的过程，以及如何避免冲突的结果。

有现场观众问到我国外长维文曾提出中国能作为俄乌战争的调停者，并询问中国是否适合当调停者时，李总理说，他不认为中国自告奋勇当调停者的可能性很高。

李总理也解释，他认为，此前外媒关于维文的报道，标题不是维文外长的原意。李总理说：“我想中国会宁可其他人挺身当调停者。我也不觉得乌克兰危机的问题，是缺少调停者。”