骨痛热症至今已逼近3000例大关 高风险区挂紫色布条提醒居民警惕

接下来至少三个月，基层领袖和国家环境局的义工将在骨痛热症活跃区和伊蚊滋生的地方展开家访，向居民宣导预防骨痛热症的方法，以动员社区力量共同抵抗骨痛热症。

本地骨痛热症病例居高不下，今年的病例已逼近3000大关，单在上周就新增444起病例，创下今年新高，也比往年同期多。

为提高公众对骨痛热症的警觉性，避免骨痛热症大暴发，国家环境局即日起展开全国预防骨痛热症运动。

上个月的数据显示，本地的埃及伊蚊（Aedes aegypti）数量几乎比去年同期增加17%。由于埃及伊蚊滋生的地区更容易形成大型感染群，风险比一般地区高三到10倍，因此这些高风险地区也将加上紫色警示布条，提醒公众保持警惕。

接下来至少三个月，基层领袖和国家环境局的义工也将在骨痛热症活跃区和伊蚊滋生的地方展开家访，向居民宣导预防骨痛热症的方法，以动员社区力量共同抵抗骨痛热症。

截至本月29日，全岛有112个活跃感染群，有20个因累积至少10起病例而列为红色警戒区。其中以兀兰17通道的疫情最严重，总共累积185起病例，也在过去两周新增21起病例。

今年骨痛热症 病例飙升三主因

环境局文告指出，今年的骨痛热症病例飙升主要有三个原因。除了伊蚊数量大增，当局也检测到更多较罕见的第三型骨痛热症病毒（DENV-3）。

此外，由于伊蚊多在白天叮咬，加上许多人还居家工作，也可能加速骨痛热症在社区传播。

随着天气在6月到10月间变热，骨痛热症疫情预计也将进一步升温。因此，环境局呼吁民众立即采取行动，以遏止伊蚊繁殖，阻断病毒传播。

全国预防骨痛热症运动昨天在内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明的见证下正式展开。

陈国明说：“骨痛热症的高峰期一般在6月到10月，但目前不断增长的病例令人担忧，因此我们决定提前展开预防运动。”

白沙第二分区居民联系网副主席莫罕说：“这段时间人们都在密切关注冠病疫情，但我们也不能忽略骨痛热症的威胁。我们希望通过这项运动提高民众的防范意识。”

莫罕也说，接下来居民联系网会展开更多家访，向居民推广防范步骤以及分发防蚊液。

今年1月至2月，国家环境局已在全岛展开超过10万次稽查，发现2600个蚊子滋生处。