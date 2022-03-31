陆路往返新马 需要准备什么？

新加坡和马来西亚明天（4月1日）起全面开放陆路边境，已完成接种冠病疫苗的人（包括12岁及以下未接种的孩童），能自由往返两地，无需检测和隔离。

民众可以选择驾驶私家车、电单车，或使用指定的疫苗接种者跨境巴士服务，通过新柔长堤或大士第二通道进出新马。

zaobao.sg带你了解陆路往返新马之前，需要准备些什么。

（图／张进培）

需要哪些通关文件和手机应用程序？

入境马来西亚

须携带护照，有效期至少六个月。此外，必须下载MySejahtera手机应用，通过应用提交疫苗接种证明，并填妥离境前表格（Pre-Departure Form）。马国当局将通过应用，在入境关卡检查旅客的疫苗接种状态。

入境新加坡

同样要携带有效期六个月以上的护照，也须下载“合力追踪”手机应用。此外，要在入境前72小时上网填写新加坡入境卡，并上传疫苗接种证明。

怎样才算完成疫苗接种？如何证明接种状态？

入境马来西亚

须接种世界卫生组织紧急使用清单上的疫苗。根据马国卫生部，若接种辉瑞、莫德纳或诺瓦瓦克斯等疫苗，年龄介于18到59岁的人只需接种两剂就算完成接种，60岁及以上者则须接种三剂。若接种科兴或国药疫苗，须接种三剂才算完成接种。12岁及以下儿童无需完成疫苗接种。

如果持有非马国签发的疫苗接种证明，须在出发前通过MySejahtera应用，或马国的MySafeTravel网站上载并进行核实。

入境新加坡

与入境马国一样，须接种世界卫生组织紧急使用清单上的疫苗，但得确保在入境前至少两周完成接种。根据新加坡移民与关卡局资料，若接种辉瑞、莫德纳或诺瓦瓦克斯等疫苗，只需两剂就算是完成接种。若接种科兴或国药疫苗，接种两剂就可入境，但是需要在接种第二剂后的四个月内追加第三剂，才能被视为完成接种，以便在新加坡境内免受疫苗接种差异化安全管理措施限制。12岁及以下儿童无需完成疫苗接种。

如持有非新加坡签发的疫苗接种证明，需要在填写入境卡时上载。核实后，“合力追踪”应用会显示完全接种的状态，不过只有30天的有效期。

开车往返，需要准备什么？

入境马来西亚

4月1日至7日，新加坡注册车辆豁免缴付过路费。但4月8日起，新加坡车辆通关时须持有效的一触即通卡（Touch 'n Go），缴付20令吉（6.5新元）过路费。新加坡车主也可购买能存储新币与令吉两种货币的“新马通行卡”（EZ-Link x Touch 'n Go Motoring Card）来取代一触即通卡。

目前，入境马国的新加坡车辆还无需申请外国车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）。

入境新加坡

外国车牌得出示有效的VEP或自动通行卡（Autopass)，以及陆路交通管理局发出的审批电邮。陆交局鼓励驾车人士在入境两周前申请VEP。此外，他们也须拥有有效的路税与汽车保险。

需要旅游保险吗？

完成接种的短期访客在入境新马前无需购买冠病旅游保险。