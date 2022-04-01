不惧长堤现长龙 只为早还乡

众多“越堤族”在午夜之前的几小时就抢先到关卡外等候，希望第一时间回到马来西亚。从晚上9时开始，兀兰关卡外德士站聚集了上百人排队，武吉知马快速公路上也能看到电单车骑士在路旁等候。

两年来寂静的新柔长堤与第二通道昨晚再现车水马龙场景。午夜一到，汽车与电单车冲出兀兰关卡，直奔长堤的另一端。长堤旁的步行队伍也加快了步伐，大家在夜色中，往家的方向出发。汽车电单车通关时都鸣笛和大声欢呼，兴奋之情表露无遗。

众多“越堤族”在午夜之前的几小时就抢先到关卡外等候，希望第一时间在无须接受隔离或检测的新安排下回到马来西亚。新马两国政府早前宣布所有完成冠病疫苗接种的旅客，不论搭乘哪一种交通工具，都可自由进出两国的陆路关卡。

《联合早报》记者昨天晚上至凌晨时分透过移民与关卡局的安排，走访兀兰与大士关卡，见证整个通关过程。从晚上9时开始，兀兰关卡外德士站就聚集了上百人排队，一些希望步行越过长堤的公众也在关卡外的德士与巴士站等候。武吉知马快速公路上也能看到一些电单车骑士在路旁等候。

大约晚上10时15分时，所有供车辆使用的通关通道都已关闭，相信是准备在11时59分后，才在新安排下重开。

近11时40分，兀兰关卡开始让电单车与汽车通关前往马国。到了凌晨1时，时隔两年的“长堤大塞车”再次出现。

移民局昨天发文告指出，为了确保陆路关卡顺利重启，当局和马国有关部门一直保持紧密合作，确保有足够的资源应对新柔长堤和第二通道的交通。移民局也与贸工部、陆路交通管理局、新加坡警察部队和关税局合作，减少关卡重开后对旅客可能造成的不便。

移民局兀兰关卡指挥部指挥官陈岳麟受访时说，兀兰关卡有40个供车辆入境的柜台和36个出境柜台。“随着时间接近午夜，我们会按照当下的交通情况做出调整，如果有需要，所有柜台都会投入运作。”

综合关卡指挥处陆路部门指挥官蔡端明今天凌晨时分也走访兀兰关卡，观察首日通关的情况。他受访时说：“自今天凌晨零时开始，兀兰与大士关卡的运作大致顺利，准备好所需文件的旅客都顺利通关。”

另外，陆路交通管理局受询时透露，截至昨天傍晚6时，已有约2万辆马国注册车辆向该局申请车辆入境准证（Vehicle Entry Permit，简称VEP）。

陆交局发言人说：“这显示跨境旅行的需求良好，预料尖峰时段会出现交通拥堵，旅客在前往关卡时应该先查看交通信息。”

记者直击兀兰通关实况

本报记者一行四人在今天凌晨12时30分顺利通过兀兰关卡，经新柔长堤进入新山，成为第一批见证新马两国边境重开的历史见证者，通关过程前后不到一个小时。

四人昨晚11时30分，从大巴窑的报业中心出发，经实里达快速公路往武吉知马快速公路的兀兰立交桥，但在抵达兀兰关卡前因车龙回堵被迫放缓车速，最终在12时25分抵达关卡出境柜台。

记者目测开车越堤者绝大多数是新加坡车主，且现场出境柜台全开、井然有序，不到三分钟就通关。

短短一公里长的新柔长堤在疫情前是全球最繁忙的陆路关卡之一，加上大士第二通道，平日有40万人次出入两国。