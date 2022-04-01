保障能源供应措施延长至6月底

全球正面临能源供应短缺问题，俄乌战争进一步加剧天然气供应遭扰乱的风险。为确保新加坡的能源安全，能源市场管理局决定，延长一系列预防措施至6月30日。

我国约95%电力由进口天然气发电，因此受国际能源价格波动冲击。能源局昨天发文告说，全球能源价格飙升，发电成本大幅增加，首当其冲的是在本地电力批发市场购电的消费者，这群人约占总数的1%。

能源局也指出，大多消费者日后续签电力合约时，也会面临电价更高的问题。同样的，选择受管制电价的消费者在每一季度的价格调整时，也必须支付更高的电费。

能源局说：“我们无法保护消费者免受电费上涨的影响，但重要的是，全球能源波动不会阻断我国的电力供应，进而影响本地能源市场的运作。”

去年10月，能源局落实三大预防措施，以保障我国的能源供应。首先是设立备用燃料设施，让发电公司在自家燃料供应受扰乱时，可取用这些备用燃料发电；再来，能源局也指示发电公司签订足够的燃料合同，至少要满足零售市场顾客的需求；第三，在本地电力批发市场可能面对能源供应短缺问题时，能源局可指示电力公司取用备用燃料发电，以维持电力系统的安全与稳定。

这些措施有助确保我国有充足的燃料和电力供应，并让今年首季的平均电力批发价（Uniform Singapore Energy Price，USEP）维持在每兆瓦小时（MWh）350元。相比之下，去年第四季的USEP平均为每兆瓦小时460元。

能源局说，下来几个月，燃料价格进一步上扬，可能将导致发电成本提高，从而推高USEP。

另外，能源局也自今年1月起，透过临时电力合约辅助计划（TRECS）与电力零售商合作，协助用电量较大的用户签订定价配套。

由于全球能源供应问题持续不断，能源局将延长上述措施与TRECS计划至6月30日。

当局将紧密观察能源领域的情况，并在必要时考虑进一步延长措施，或推出新措施。