李总理与多名跨党派众议院议员会面

在美国国会众议院议长佩洛西的主持接待下，我国总理李显龙当地时间3月30日与10来名跨党派众议院议员会面，包括属于民主党的众议院多数党领袖霍耶（Steny Hoyer）及共和党的众议院少数党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）。

李总理在会面前对记者说，新加坡与美国在许多方面都有着牢固与持久的伙伴关系，新加坡非常感谢美国众议院对这份伙伴关系的长久支持。在多个法案中，例如这次的国防授权法将新加坡列为美国的主要安全合作伙伴，就反映了众议院的支持。

李总理也提到，期待发展与推动新美伙伴关系继续成长，包括两国政府正在推进的可持续基础建设和成长与创新伙伴关系这两方面。

他也在这场直播的共见媒体活动中说，新美两国的自贸协定带动了对美国的投资，以及美国到新加坡的出口，合计为美国提供了25万个就业机会。因此新美关系互惠互利，而且不只在经济，也在安全领域。

据了解，李总理共会见包括佩洛西在内的12名众议院议员。其他与会者包括众议院筹款委员会主席理查德尼尔（Richard Neal，民主党籍）、众议院外交委员会主席格雷戈里米克斯（Gregory Meeks，民主党籍）、众议院外交事务委员会共和党领袖麦考尔（Michael McCaul）、众议院情报委员会主席亚当希夫（Adam Schiff，民主党籍）等。

美国众议院两党与外交委员会在中国大陆与港台课题上相当活跃，指责中国采取不合理竞争，并提出和通过了多份相关法案，包括众议院今年2月通过的《美国竞争法案》，该法案强化美国对中国的竞争力，力促美国的半导体芯片的生产，并对美国一些重要的贸易法规进行改革。

李总理当天下午也会见了美国总统国家安全事务助理沙利文，以及美国联邦储备委员会主席鲍威尔。

李总理与沙利文进行会谈时，讨论了双边、区域与国际的一系列广泛课题，包括乌克兰危机。李总理欢迎美国承诺通过印太经济框架强化与本区域和亚细安的联系，他也期待出席将在华盛顿举行的美国—亚细安峰会。