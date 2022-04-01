孕妇胎死腹中事件 丈夫澄清：妻不一定在国大医院急诊部流产

怀胎九个月的孕妇产道流血，送往国大医院发现胎儿已没了心跳一事，其丈夫昨午发贴文澄清，妻子可能不是在国大医院急诊部流产的，并感谢院方救治妻子。

针对男事主的贴文，卫生部长王乙康留言道：“请多保重，并代我向夫人转达我的问候。”

面簿账号名为“Mee Pok Tah”的网民早前称，怀有36周身孕的妻子在上月15日晚上产道出血，被紧急送往新加坡国立大学医院后的两个小时内无人看诊，期间妻子血流不止，胎儿最后不幸死亡。

急诊部两小时期间 护士多次查看妻子

男事主昨天下午的贴文说：“经过几次与国大医院的会面，我们得澄清事实。首先，我的妻子在家时流血不止，送抵医院时情况已经有所缓解，但并没有完全止血。”男事主也说，妻子在急诊部的两个小时期间，护士的确多次检查她的情况。

根据医院所提供的信息，夫妻意识到胎儿可能不是妻子在国大医院急诊部就诊时死亡的。

“我意识到自己先前的贴文导致外界对医院人员的揣测和谩骂，在此我为自己的无心之过道歉。在向院方了解实情后，我感谢他们救治了我的妻子。”

男事主在贴文的最后代表妻子说，事件已告一段落，两人不会再多作评论。

国大医院发言人受询时表示，夫妇正经历困难的时期，院方会在他们需要宽慰时，继续给予支持。