洪恒斌去年创建Instagram账号，通过可爱疗愈画作，深入浅出地向公众传达心理学知识，让他们学习如何应对压力。

在生活节奏快的城市里，学业、职场、婚姻、家庭关系以及病魔等都可能在不同的人生阶段构成压力，压力过大则可能危害心理健康，甚至导致精神疾病。

身为临床心理学家的洪恒斌（36岁）也曾经被精神疾病困扰。现在，他希望通过社交媒体和自己的画作传递正能量，为打造包容社会尽力。

他去年创建了名为“kayatoastforthesoul.sg”的Instagram账号，通过可爱疗愈画作，深入浅出地向公众传达心理学知识，让他们学习如何应对压力。

“我想通过贴文，用浅白易懂的方式让大家学习心理学知识，帮助他们消化一些负面的情绪和想法。我也常常强调‘善良’，做一个善良的人不只是对他人友善，也要对我们自己宽容。”

洪恒斌在年仅五岁时，癌症夺走了他亲爱的妈妈。

年幼的他对于“死亡”似懂非懂，洪恒斌回忆道：“当时我只觉得，我的母亲那么轻易和突然地就离开了我们，那么我离死亡应该也不远了。”

就这样，心灵创伤伴随他成长，他的心理健康渐渐出了问题。父亲在他18岁时带他去寻求专业帮助，他被诊断出患有边缘性人格障碍抑郁症以及焦虑症。

洪恒斌接受治疗之后病情慢慢改善，在选择大学专业时，他决定修读心理学；本科毕业后，他继续进修，考取了心理学硕士学位。

“在接受治疗后，我的情况日渐好转，所以我才决定要成为一名临床心理学家，用我的专业知识帮助其他人。”