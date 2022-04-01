第二通道禁通关 快车改道兀兰关卡

新马陆路边境重开，有快车业者原本开卖从本地到马国多个地点包括吉隆坡的长途车票，不料今早（4月1日）出车到第二通道却“卡住”，无法依计划越堤让乘客下车通关，得临时改道到兀兰关卡让乘客自己越堤。

快车业者Starmart Express本周一（3月28日）开始售卖到马国多个地点的长途车票。

《新明日报》记者今早抵达Starmart Express位于黄金大厦的办事处，已有不少乘客带着行李在等待搭乘快车前往马国。由于私人巴士业者在前天才获通知可以申请越堤巴士准证与更新路税，因此目前准证还未获批准。

新加坡快车与旅游巴士协会终站服务和市场通讯小组组长叶础升表示，准证批准也需要时间，预计最快本月11日或出车。

但据Starmart Express人事部经理温蒂表示，他们原本计划从第二通道送乘客越堤，在未进入马国关卡的范围让乘客下车通关，之后换成公司的马来西亚注册巴士继续路程。

针对还未确认能否越堤就开始售票，是否太冒险？温蒂说，公司决定这么做也是希望能协助那些很久没有回家的马国人。

今早Starmart Express两辆巴士相继从黄金大厦出发后，在上午10时40分左右传来巴士不能从第二通道越堤的消息。于是，公司临时决定将乘客载送到兀兰关卡，让乘客自己越堤，选择乘搭现场卖票的汉达英达巴士，或是走路越堤。在新山仍有公司快车接应通关后的乘客。