“品食之家”停业前最后一夜 多对夫妻携儿女重温美好旧时光

品食停业前的最后一夜，宴会厅几乎爆满，多对当年在酒楼摆婚宴的夫妻，昨晚携儿女和长辈到场用餐和拍照留念，重温美好旧时光。

《新明日报》日前报道，坐落在义顺战备军人协会俱乐部的“品食之家”，上个月7日在面簿发贴文指将在今天（4月1日）停止营业。

记者昨晚7时许走访时，发现酒楼内几乎座无虚席，不少食客纷纷赶在停业前的最后一夜到来用餐。

食客蔡女士（40岁，人事部职员）与丈夫2010年在这里办婚宴，听闻酒楼即将停业，昨晚特地带儿女故地“重游”，拍照留念。

“品食当年名声响亮，这个地方承载了我们深刻的回忆，我们都很舍不得。”

她透露，昨天也是丈夫的生日，他们提前三天预约，赶在儿子补习前过来用餐。“时隔多年，品食的食物依旧好吃，我的女儿还在问，为何酒楼要关门？”

食客郭先生（42岁，工程师）昨晚也带妻儿、岳父岳母及母亲一同到酒楼吃晚餐。

“自疫情暴发后，妻子不喜欢外食，这次听说品食即将停业，她便破例过来吃一顿，想重温这里的美食与记忆。”

郭先生指与妻子在2009年注册后，预定这里的包厢与家人吃饭，后来孩子周岁也在这里庆祝。

“附近没有其他餐厅，我们下次聚会没地方可去，真可惜。听闻他们有直播，我会继续支持品食。”

完整报道，请翻阅2022年4月1日的《新明日报》。