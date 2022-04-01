屋顶装太阳能板 单月水电费仅一毛钱！

下午3时，三层排屋屋顶的27片500瓦光伏太阳板正在全速运作，这一天它们已经采集了近55千瓦时（kWh）的电力。

2021年决定是否安装太阳能板时，三层排屋主人罗锦鸿算过，要赚回这27片太阳板的安装成本，至少需要十年。虽然回报不是特别吸引人，但抱着“节能就是节钱”的想法，罗锦鸿还是选择了安装。

罗锦鸿没想到的是，随着电价在过去几个月持续高涨，他的“投资”或许不到五年就能“回本”了。

27片太阳能板一个月可发电1500到1600千瓦时，除去罗家自用的900千瓦时，剩下的600到700千瓦时还可以卖给电力公司赚钱。赚来的钱不光可以抵扣电费，还能抵扣水费和垃圾处理费，合算下来，2022年2月水电费账单，罗锦鸿只需支付0.11元！

2015至2021年间，新加坡安装太阳能系统的私宅数量从340户增加至1740户。可再生能源科技公司Rezeca受访时也表示，2021年该公司接到超过100个私宅安装太阳能系统的订单，几乎是过去10年的一半。

提到在新加坡安装太阳能系统的优势，Rezeca总经理张俊辉说：“太阳能系统既可以在未来的二三十年节省电费，又可以充当屋顶的隔热层，也是新加坡为数不多的可再生能源选择之一。”

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