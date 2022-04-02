边境重开首17个小时 约3万3700人经新马陆路关卡通关

移民与关卡局受询时说，截至昨天下午5时，经由兀兰和大士关卡出境的旅客有2万7600人，入境者有6100人。其中，超过1万1000人是在凌晨零时至早上7时之间通关。

新马陆路边境重开首17个小时，约3万3700名旅客经由兀兰和大士关卡通关，整体通关过程顺畅。

经过凌晨零时沸腾人心的时刻，两个陆路关卡昨天白天人稀稀落落。兀兰关卡在傍晚的下班高峰时段才热闹起来，虽是周末前一天，但也不如预想中的拥堵。

移民与关卡局受询时说，截至下午5时，昨天经由两个关卡出境的旅客有2万7600人，入境者有6100人。其中，超过1万1000人是在凌晨零时至早上7时之间通关。

多数人乘汽车出境

出境旅客当中，最多人乘搭的是汽车，共9700人；乘搭巴士和徒步越堤的旅客有9400人，其余8500人以电单车代步。至于入境旅客，3500人是乘搭巴士和徒步越堤，乘搭汽车和电单车的有1600人和1000人。

相较之下，冠病疫情暴发前，新柔长堤每天约有35万人次及5万辆各类交通工具往来。

历经两年疫情，新柔长堤没有在一夕间回到往日人头攒动、车辆川流不息的情景。零星徒步者脸上的口罩，凸显这一幕景象不同于以前。

在兀兰关卡外的德士站，人流不多，但抵步的旅客依然行色匆匆。多数人背着背包轻装上阵，也有不少拖着行李箱、拎着一个个袋子出发。

到了晚上约7时，许多在本地工作的马国游子纷纷在下班后赶到关卡，打算利用周末时间回乡陪伴亲人。这时关卡外排起百多人的队，但很快就完成通关。

在本地工作八年、家住马国柔佛州峇都巴辖的杨利梅（30岁，百货零售员）趁着周末前回国探望家人。她受访时说，非常期待接下来能随时回返马国的日子。“之前有太多条规了，觉得很麻烦。现在方便得多。”

大士第二通道的路况也保持通畅。《联合早报》记者傍晚时分在移民局安排下到大士关卡时，观察到有不少电单车骑士陆续通关，而通关时间不超过20分钟。

大士关卡指挥官陈立生接受媒体访问时说，从昨天凌晨开始，关卡的运作与通关过程都很流畅。“大士关卡出入境一共有80个自动通关的电单车道，以及64个供车辆使用通关的柜台。在有需要时，这些柜台也能改为让车辆与电单车通关使用。”

由大士关卡通关的梁群利（31岁，仓库送货员）昨晚得加班，但还是特地回新山与妻子共进晚餐，过后再返新工作。

过去两年与家人分隔两地的他说：“我听到两国政府宣布开放时，还半信半疑，没想到现在真的又能每天来回两地。”

总体通关过程能够保持顺畅，也少不了移民局人员在每个阶段严丝合缝地把关。

昨天边境正式重开前，两个关卡已逐渐聚集大批等候越堤的民众。移民局说，为加快徒步旅客通关，当局提前根据身份证件对人群进行分流，过后也允许他们使用巴士厅的额外自动通道。

移民局人员也按照汽车与电单车流量的实时需求，灵活调整车辆分区，加上多数旅客都把文件准备妥当，有利于顺利通关。

边境重开一小时，人龙与车龙都已散去。移民局提醒旅客在抵达关卡前提交新加坡入境卡，并确保带上疫苗接种证明。移民局将继续改善流程，确保旅客能更方便通关。（李志扬支援报道）