李总理会见古特雷斯 对联合国领导和工作表达支持

正在美国访问的我国总理李显龙当地时间1日与联合国秘书长古特雷斯会面，对联合国的领导和工作表达支持。

根据总理新闻秘书转述，两人在40分钟里对广泛的课题进行了良好的讨论。

据转述，在国际多边主义备受考验的这个特别时刻，李总理到访纽约联合国总部，以表达对联合国的领导和工作的支持。他表示，正是在这种时候，我们须要支持联合国，一同强化以规则为基础的国际体系，以有效地回应诸如气候变化、海洋、网络空间等紧迫挑战。

李总理也对古特雷斯《我们的共同议程》（Our Common Agenda）报告书表达支持，肯定该报告能催化国际加强合作，为联合国注入活力。

他也表示，乐见我国国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，将作为“有效多边主义”高层级咨询委员会的委员，为这个过程做出贡献。

古特雷斯去年9月10日发布《我们的共同议程》报告书提出一系列建议，其中之一就是加强多边主义。今年3月，联合国宣布设立“有效多边主义”高层级咨询委员会，以上述报告书中的理念为基础，提出具体建议，寻求提高涉关键全球问题的多边安排效率。尚达曼受邀成为12名委员之一。

李总理是在当地时间3月31日结束华盛顿的行程，搭乘火车前往纽约。他也在纽约会见美国工商界领袖及其他显要人物。总理将在2日结束八天访美行程，返回新加坡。