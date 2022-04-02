本地新增5010起病例 比前天少约一成

本地昨天新增5010起冠病病例，比前天少了595起或约一成。

据卫生部网站昨晚更新的数据，4894起是本土病例，其中4189人通过抗原快速检测（ART）确诊，705人的核酸检测（PCR）结果呈阳。其余116起是输入病例。

新增本土病例中，占比最多的是20岁至39岁的病患，有1761人。60岁及以上的年长病患有888人，11岁及以下的儿童病患共630人。

每周传播率连续31天低于1

每周病例传播率维持在0.64，连续31天低于1，意味着社区病例增幅趋缓。

目前有585名冠病病患住院，比前天少61人，重症病患从114人减至99人，其中76人需要输氧，23人在加护病房。

按年龄层看，需输氧的病患中，74人在60岁及以上，另两人介于40岁至59岁。

住进加护病房的病患中，16人超过60岁，六人介于40岁至59岁，一人介于20岁至39岁。

昨天再通报两人因冠病并发症逝世，死亡病例累计1270起。过去一天有8201人出院或完成隔离。

截至前天，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，72％已注射追加剂。

随着更多人完成疫苗接种和注射追加剂，过去28天确诊的29万3780起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.3％需要输氧，0.03％在加护病房，0.04％病逝。

截至昨天中午，本地确诊病例累计110万1438起。