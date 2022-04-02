傅海燕：从清理河道到绿化环境等 永续部成立50年处处提升生活素质

永续发展与环境部长傅海燕说，冠病疫情提醒我们，政府整体的创新、灵活与协作，对于为人民提供优质与融合的服务是至关重要的。

从新加坡河的清理、发展巴刹与小贩中心，到培育清洁和绿化的新加坡，我国过去50年在可持续发展上的努力显著提升民众的生活素质，保障本地的食品与水源等必要资源供应。

今年是永续发展与环境部成立50周年。永续发展与环境部长傅海燕昨天在永续部年度颁奖典礼上致辞时强调，当局除了要与合作伙伴建立密切的合作关系以外，也必须继续建立强大的公共服务。

“冠病疫情提醒我们，政府整体的创新、灵活与协作，对于为人民提供优质与融合的服务是至关重要的。”

推出myENV手机应用 环境局团队获奖

傅海燕说，对多数人来说，过去两年印象最深刻的事件或许是冠病疫情，但我国去年也在可持续发展方面取得许多进展。政府于2021年2月推出2030年新加坡绿色发展蓝图，在一年后的今天，进展相当顺利。

她也说，政府必须继续采用科技进行创新，改变运作与提供服务的方式。

今年一组得奖者是来自国家环境局、负责开发myENV手机应用的团队。当局去年3月推出新版本的myENV应用，用户可透过这个一站式平台查询天气、骨痛热症热点、雨天沟渠和水沟水位等信息。

环境局客户与优质服务处助理署长康秀玲受访时说，myENV应用提供的资讯来自环境局、公用事业局，以及新加坡食品局三个不同机构，团队需进行大量的沟通与协商。决定要优先推出哪些功能成了一大挑战。

“我们会定期和各机构的同事开会，并将用户的反馈纳入考量，来决定如何提升应用的质量。”

康秀玲说，目前最受用户欢迎的是查询天气预测以及骨痛热症热点的功能。团队下来也会继续优化myENV应用，逐步推出更多新功能。

另一获奖团队是食品局为应对裕廊渔港暴发大型冠病感染群所成立的反应小组。

去年7月裕廊渔港被令暂时关闭两周时，食品局当晚立即成立反应小组，以解决本地海鲜供应问题，为渔港制定恰当的安全管理措施。

食品局联合行动署副署长雷玉珍说，因情况充满不确定性，由食品局数个部门组成的约30人小组必须迅速并灵活地作出应对与调整。

“我们当时连夜工作，将情况控制住。小组的团员必须肩负额外的工作，彼此之间紧密合作。”

雷玉珍说，让她印象最深刻的是在裕廊渔港重开前，小组在线上为居家隔离以及感染冠病的鱼商讲解当局将实施的一系列安全管理措施。

“尽管这些措施对他们造成不便，但他们都很愿意配合与遵守，看到渔港顺利恢复运作，我们都感到很欣慰。”

虽然我国的安全管理措施已放宽，小组仍继续观察各个批发中心的情况，确保我国的食物供应不会受到疫情影响。

我国在1972年设立环境部以处理污染与环境卫生等问题。公用局在2001年从贸工部转入环境部，隔年，隶属环境部的环境局也正式成立。环境部在2004年更名为环境及水源部，并于2019年成立食品局。

在2020年，环境及水源部更名为永续发展与环境部，以涵盖这一部门所掌管的广泛领域，同时也反映了政府对可持续发展的高度重视。

为庆祝成立50周年，永续部及旗下机构将推出一系列与环境可持续发展相关的视频、活动以及纪念邮票。