父子狱中相见 七旬前囚犯：后悔当年走歪路

80年代曾因闯民宅抢劫，被判坐牢13年，涉案男子如今步入古稀之年，已成老汉的他感慨当年犯错，感叹自己的晚年凄凉。

《联合晚报》1984年4月4日报道，三名劫匪当天下午3时20分在惹兰红山第140座组屋，持刀入屋制服母子三人，抢走1万多元现款与首饰，在逃跑时遭警方包围，全部被捕。

三人过后被判监，坐牢10多年后相继出狱，其中一人就是彭先生（71岁，洋名为Steven）。

他受访时说，自己坐牢13年4个月，于1998年出狱，出来时已经50多岁。回想年轻时犯下的过错，真的很懊悔。

他回忆说，当年加入私会党，是一名收债员。由于年轻不懂事，再加上没有钱，才决定结党打劫，犯下大错。

“我在监牢时学会遵守纪律，出狱后也决定洗心革面，找到在厨房的工作。”

不过他指自己终究是前囚犯，工作时难免遭到有色眼光对待，再加上脾气不好，所以工作都做不长久。

去年3月，他在美芝路一带的餐馆当厨房助理，只因在顾客面前不小心打了个喷嚏，老板感不满，结果丢了工作，失业至今。

另外，他出狱后与泰国女子再婚，两人无生子，妻子目前是一名清洁工人，收入微薄。

没有储蓄的他称如今陷入经济问题，感叹晚年生活凄凉，也后悔当初走上歪路。

儿打架入狱 父子狱中相见

儿子因打架入狱，两父子在狱中相见，叹“养不教，父之过”。

彭先生指出，他原有一段婚姻，与前妻育有一男一女，但他因犯错，被警方逮捕，亲手毁了这段婚姻。

“我在坐牢第五年时，前妻改嫁，小女儿跟随前妻，儿子则由我父亲抚养。”

他指出，本身入狱无法教儿子好好做人，儿子年轻时也步入歧途，加入私会党，因打架伤及他人，被判入狱三四年。

“我的前岳母探监，通知我儿子入狱时，我也很震惊。”

他向监狱长官提出要求，两人最后在狱中碰面。

完整报道，请翻阅2022年4月2日的《新明日报》。