黄循财与王乙康谈防疫 ​等这轮病例上去后下来 ​才考虑进一步放宽措施

新加坡在本周放宽一系列防疫安全管理措施后，冠病确诊病例料将回升，但应该会维持在可控的范围内，医疗系统也有能力应付。待这轮病例回升后再次下降时，政府将考虑根据五大简化安全管理措施进一步松绑。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财和卫生部长王乙康，前天就放宽防疫措施的决策思路接受本地媒体访问，地点是国家媒体中心，即工作小组过去两年多来举行记者会的地方。

有别于平时线上记者会端坐在长桌前，两位部长这次坐在扶手椅上，与记者相隔一米多侃侃而谈。

黄循财说，从2020年肆虐客工宿舍的野生型毒株，到去年的德尔塔和奥密克戎变种毒株，过去两年多来我国经历了数波疫潮。虽然奥密克戎引发的症状比德尔塔轻微，但下一种毒株也有可能更危险、更具攻击性。

“若因担心未来新毒株的威胁而一直保持高度警戒，即使处于有利位置却不放宽措施，这是行不通的。”

他也强调，放宽措施的时间点非常重要。我国抗疫的首要重点是将可避免的死亡降到最低，确保医院不会不胜负荷。若在错的时间点松绑，病例有可能激增，导致医院承受巨大压力，到时就不得不收紧。

“据目前评估，即使这次松绑后病例回升，医疗系统还是有能力应付，无须再次收紧。”

问及这是否意味着就算日后出现新毒株，我国也不太可能再次收紧措施，黄循财说：“我们希望不须要收紧，也会尽最大努力不再收紧。”

王乙康解释，选择在这个时间点松绑，是以科学为依据。我国应根据自身情况调整措施，而不是跟随其他国家的步伐，因为各国的疫情曲线都不一样。

抗疫小组原本预期这波奥密克戎疫潮，从触顶到消退需要六到八周。不料，今年2月中，传播力更强的奥密克戎亚型变异株BA.2成为在我国传播的主要毒株，结果这波疫潮持续12周才消退，原定2月25日起落实的五大简化安全管理措施也延后至3月15日才推行。

这五大简化措施分别是调整社交聚会人数、戴口罩规定、工作场所限制、安全距离以及大型活动人数。

王乙康说，本周放宽措施后，随着互动增加以及更多人在户外不戴口罩，确诊病例料将回升，但应该不会像今年2月底那样达到每日2万多起的高峰，也不会对医院造成太大负担。

“一旦病例回升后平缓下来，我们就可以思考下一步怎么走，是否可以再有多一轮松绑。”

黄循财说，可重返工作场所的居家办公者比率，以及超过1000人大型活动的场地容量和人数限制比率，可能从目前的75％进一步提高。戴口罩的规定也可能进一步放宽，例如在人多或有易受感染群体的室内场所才须要戴口罩。

问及我国何时能全面放宽所有防疫措施，王乙康坦言，疫情形势难料，说不定下周又有另一个难题或新的变种毒株来袭。

他希望民众谨记我国的抗疫之路是如何走来的，因此继续采取“中庸之道”是明智的做法，而民众各尽其责也至关重要。