李总理吁中美 坦白坦率坦诚 谈分歧解矛盾

中美关系是亚太区域维持了半个世纪的和平能否延续的重要因素。为此，我国总理李显龙呼吁中美“坦白、坦率、坦诚”地讨论分歧，逐步扭转双边关系的恶化走向。

李显龙总理上周在俄乌交战、国际局势紧张的气氛下访美。他在当地时间星期五（4月1日）对随行记者总结此行时说，过去50年来让各国稳健发展与和平竞争的亚太和平能否维持“非常难说”，不能视为会自然产生。

他重申，亚太地区需要超越乌克兰危机，思考如何推动事态与机制的发展，来避开走上阻遏完全失效、类似冲突在本区域爆发的结局。

鼓励域内各国多沟通 别让困难问题持续恶化

李总理指出，亚太经济合作组织、东亚峰会，以及美国政府正在讨论的印太经济框架，基本上都是让区域国家扩大合作领域与提升相互依存的机制。

他说：“与此同时，提供平台让大家讨论一些相当困难的问题，避免问题演变为不可能处理。新加坡在尽一分力来鼓励这一点，但这需要很多的参与者。我们也利用我们有的影响力来鼓励其他参与者朝这个方向发展，这是我来美国的原因之一。”

李总理形容，中美关系在好几任美国政府中逐渐恶化，如今“让人忧心忡忡”。虽然双方存在沟通渠道，但这些渠道恐怕还不足以处理双方需要讨论而又非常困难的问题。由于缺乏互信，美国政府、国会及民间对中国的基本态度在某方面一直延续着，而缺乏互信的问题很难克服。

李总理：中美都不希望俄乌战事导致关系恶化

李总理表示，乌克兰战争肯定会影响中美关系，但他也相信中美两方都不希望双边关系因乌克兰而恶化，“所以我希望双方都能保持沟通联系，坦白、坦率、坦诚地讨论他们之间的一些分歧或矛盾，逐步扭转他们关系的走向。”

李总理此行与美国政要、银行家和老朋友的所有谈话里，都谈到乌克兰危机，对方也在思考如何处理与乌克兰危机相关的中美关系。

李总理说：“我告诉他们我的观点，也很有兴趣聆听他们的看法。我希望情况有可能逐步转向对的方向。”