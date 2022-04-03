王乙康：现阶段仍不宜解除差异化措施

我国现阶段仍不宜停用疫苗接种差异化措施和SafeEntry访客登记系统，未完成接种的成年病患占加护病房和死亡病例的逾五分之一，太快解除差异化措施有可能加重医院负担。

卫生部长王乙康前天接受本地媒体访问时说，只要差异化措施还未解除，人们就必须继续使用SafeEntry，因为这是检查访客接种状态最容易的方式。

他透露，政府抗疫跨部门工作小组早前分析SafeEntry数据时发现，德尔塔毒株主要在小贩中心和咖啡店传播。

“不过，如今奥密克戎毒株无所不在，分析SafeEntry收集到的数据也没什么意义了。”

继续实施差异化措施 直到医院情况稳定下来

问及差异化措施何时能解除，王乙康说，现阶段还不是时候。虽然公共医院承受的看诊压力比起数周前已有所缓解，急诊部的看诊量已从高峰期的每天3000人降至1300人，可腾出更多预留床位来照顾一般病患，但医院目前仍非常忙碌。

王乙康指出，政府将继续实施差异化措施，直到医院的情况真正稳定下来，再考虑是否能逐步解除。

本地成年人口中有3.5％未完成接种，而这个群体却占加护病房和死亡病例的超过五分之一。王乙康提醒，在这个时候解除差异化措施，有可能进一步加重医院负担。

他也指出，民众遵守戴口罩的规定、医护人员辛勤工作、企业付出额外成本实行SafeEntry，全都是为了保护一小部分符合条件却始终不愿接种疫苗的人。

王乙康做家访时观察到，一些年长者因很少外出而不打算接种。“差异化措施正是为了保护他们，提醒他们不要外出。我们担心的是，若解除差异化措施，他们就会去很多地方，这对他们不安全。”

卫生部将继续通过各种渠道鼓励人们接种疫苗，包括派遣流动接种团队到社区、发布更多有关疫苗保护作用的数据，以及透过全科医生和中医师鼓励病患接种。

冠病疫苗专家团建议80岁及以上的年长者、护理设施的住户，以及染疫后重症风险较高的慢性病患注射第二剂追加剂。

至于较年轻的健康人口日后是否也须再接种一剂追加剂，王乙康说，科学人员正在密切研究。他认为，以目前的情况来看，“这个需要应该不大”。

“首剂追加剂发挥的效用似乎可维持一段时间，以奥密克戎毒株引发的病症严重程度来说，首剂追加剂的保护力似乎相当有效。”

不过，王乙康提醒，下来数月还须观察追加剂对抗变种毒株的保护力是否明显减弱，或是否出现可引发更严重病症的新毒株。