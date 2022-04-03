黄循财：进一步开放边境 料不会加剧通胀

新加坡进一步开放边境，应不会成为影响我国通胀压力的主要因素。随着俄乌紧张局势导致物价高涨，政府可能考虑提前落实一些援助措施，尽快帮助企业和家庭应对通胀压力。

新加坡金融管理局和贸工部上周发布的数据显示，今年2月我国的整体通胀率从4％升至4.3％，达到九年来的最高水平。

财政部长黄循财前天接受本地媒体访问时透露，政府在准备今年的财政预算案时，已预料到物价会上涨。俄罗斯入侵乌克兰之前，能源领域其实早已出现供需不平衡的问题，导致能源价格持续上升。因此金管局今年1月收紧货币政策，让新元升值以减缓外部成本压力的冲击。

不过，俄乌战争进一步加剧通胀压力，我国政府正在密切留意通胀走势，必要时将毫不犹豫地为企业和家庭提供更多援助。

黄循财和人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生将在明天国会复会时，就通货膨胀和商业成本发表部长声明。

问及新马重开陆路边境是否会造成本地民众纷纷涌到马国消费，影响本地业者的生意，黄循财指出，他所负责的马西岭——油池集选区有很多小型餐饮和零售业者都乐见新马重开边境。往返两地的人流增加，也会带动他们的生意。

至于我国进一步开放边境是否会推高物价，黄循财说，开放可能导致需求增加，进而促使物价上涨，但影响我国能源和食品价格的主要还是外部环境压力和供应链等因素。

“开放边境也意味着我国能引进更多员工，协助企业缓解人手短缺的问题，减轻成本压力。”

随着边境开放，本地有不少外籍客工选择返乡，导致建筑业人手吃紧。黄循财透露，我国正持续引进客工，预计到今年6月，建筑业客工人数将恢复至以往水平。

政府也会密切关注客工的心理健康，让他们有更多机会在社区内活动。从上月中起，本地30多万名宿舍客工须遵守的防疫规定，已同社区安全管理措施划一。

平日获准外出的客工人数，已从之前的3000人增至1万5000人，周末和公共假期则从6000人增至3万人，客工每次外出可长达八小时。