与大盗驳火颈中弹 前警员忆述：我以为我死了

买饮料惊见有人疑似腰间插着枪，警员大喝一声，双方迅速拔枪射击，警员射中匪徒腹部，自己颈部则中弹，险些全身瘫痪！现在忆起这段经历，前警官陈福华说：“我以为我死了！”

正值本地盗匪横行的1972年，劫案频频发生，警方扫黑行动雷厉风行，力挫私会党的锐气。当年的“千面大盗”林万霖、林万霖的得力助手“猪仔”蔡亚九以及“兄弟大盗”，均是通缉犯榜上人物，也是于那一年，这些盗匪都死于警方与陈福华的枪下。

陈福华（75岁，保安业务主管）当年在女皇镇警署担任助理调查官，经常处理偷窃和抢劫案，但他不曾想过，有朝一日会跟“兄弟大盗”中的弟弟穆斯塔法·哈山（Mustapha Hassan）交手。

当年的“兄弟大盗”穆斯塔法·哈山以及阿都瓦哈（Abdul Wahab），涉及多起走私枪械以及持械抢劫案，是非常危险的人物。

陈福华受访时忆述，当时他入行五年，在1972年10月29日那一天，他和两名警员乘坐一辆车到路边摊买黄梨水，当时还有另一名顾客下车买饮料。“我留意到对方腰间有东西突出，像是一把手枪，因此心中起疑。当时我并不知道他是谁，但携带枪支的都是危险人物，我立即用马来语吆喝：‘警察，不要动！’”

陈福华拔枪冲向前，怎料穆斯塔法竟把友人当“挡箭牌”，他只能凭直觉，朝穆斯塔法的腹部开了一枪。

结果，两声枪响划破紧张的气氛，陈福华感觉自己的颈项一阵剧痛而倒下，眼见穆斯塔法还站在眼前，他心想再补上一枪，但手指乏力，浑身无法动弹。

中枪受伤后，陈福华在床上整整瘫痪了五天，虽能缓慢说话，但手脚却无法动弹。他的身体后来才慢慢恢复，颈项留下了一个两角硬币大小的枪伤疤痕。

获颁“英勇奖章”

“之后看报道，我才知道面对的是穆斯塔法。身为警员我们需要捍卫法律，我离家上班时，就预想到可能无法回家。中枪时，我以为再也回不了家，但庆幸我还能回家。”

为此，陈福华也在1976年获颁“警察英勇奖章”。

完整报道，请翻阅2022年4月3日的《新明日报》。