今起重新“并肩而坐” 国会议员座位调动 第四代部长中黄循财位置最靠近总理

国会今天（4月4日）开会，议员座位调动，第四代部长当中，财政部长黄循财移动最明显，座位比较早出任部长的教育部长陈振声更靠近总理。此外，原本都坐在同一侧的内阁部长如今分两侧坐，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰以及国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼，移到总理对面第一排座位。

之前为了遵守安全距离措施，国会开会时议员们必须隔开一个位子坐，这么一来国会大厦议会厅一楼位子不够，议员们得分散到二三楼的座位。如今安全距离措施放宽，在室内只要戴着口罩就不必隔开坐，所有议员都可以返回议事厅一楼开会，但是座位却没有恢复到执行安全措施前。

国会议员们日前收到议事厅新座位图，左右两侧第一排座位大风吹，过去议长右侧代表政府的一边前排坐的都是部长，李显龙总理就坐在这一排的正中。新座位安排下，部长和原本坐在第二排的高级政务部长和政务部长们，都分坐两侧的第一排。

反对党领袖毕丹星依旧坐在总理正对面。原本坐在总理左边第一位的王瑞杰副总理和尚达曼国务资政一起移到总理对面，分别坐在毕丹星左右。

如此一来，两侧议员分AB两组，使用两个不同的休息室。

坐在李显龙总理左右的是国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和内政部长兼律政部长尚穆根，财政部长黄循财则移到张志贤资政左边的位子，是三位最有可能担任第四代领军人的部长中，座位最靠近总理的。坐在黄循财左边的是陈振声，而卫生部长王乙康则坐在总理右边、内政部长尚穆根和外交部长维文之后的位子。

黄循财、陈振声和王乙康三人中，谁最可能成为同侪之首，能否从他们在国会的新座位看出端倪？

行动党人士：黄循财陈振声位置反映领跑者范围收窄至两人身上

一位不愿具名的人民行动党党内人士强调，行动党不会通过国会座位安排这么含蓄的方法，来发出领导交替这么重要的信号。

这名党内人士相信，安排黄循财和陈振声排排坐，反映领跑者的范围收窄到这两人。至于相比陈振声，黄循财座位更靠近总理是否预示着后者更有可能是总理接班人，他说：“最好的解释是他们所担任职务的重要性。随着经济从疫情中复苏，同时得正视生活费的挑战，财政部肯定是最重要的部门之一。”

新加坡管理大学法学院副教授陈庆文则认为，内阁部长的国会座位从来都不是以他们主管的部门重要性为基础，一般上是根据谁先升任部长来排列。

若是如此，2013年出任社会及家庭发展部长的陈振声，他的座位应该比2014年担任文化、社区及青年部长的黄循财更靠近李总理。

陈庆文说：“黄循财和陈振声的新座位肯定会引起议论，但这些顶多是揣测。我已一再强调，第四代领导团队当务之急是找出能相互配合的两个领军人物，而他们究竟是谁，就拭目以待吧。”