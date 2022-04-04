王乙康：在国外迅速传播重症情况未明 XE毒株未入我国应更关注可致重症变体

卫生部长王乙康说，当局将密切关注传染性和严重性更高，以及现有疫苗起不了作用的“须关切变种病毒”。

冠病19病毒的新变异体奥密克戎XE、XD和XF毒株，虽然在国外开始快速传播，不过我国目前尚未发现新的须关切变种毒株。当局将会密切留意，尤其是那些会导致重症或疫苗起不了作用的新变种病毒。

卫生部长王乙康昨早（4月3日）参观三巴旺集选区内举办的农夫市场活动。他接受媒体访问，谈到XE变种毒株时说，不同的变种病毒将会在世界各地不断出现，但我国需要关注的是世界卫生组织所列出的“须关切变种病毒”（variants of concern）。

“有很多变种病毒就像我们人类一样，今天你戴这对耳环，明天就换了另一对，但你还是同一个人。所以那些（变种病毒）我觉得我们没必要过于在意。”

王乙康指出，目前需要关注的是与过去的特征不同、传染性和严重性更高，以及现有疫苗起不了作用的“须关切变种病毒”。

奥密克戎XE毒株是奥密克戎BA.1和BA.2的混合体，最早由英国通报发现。英国至今发现三种冠病重组毒株，除了XE，另外两种分别是由毒株德尔塔（Delta）和奥密克戎（Omicron）重组而成的XD和XF。

专家：旅游措施放宽 XE毒株迟早进入我国

传染病专科医生梁浩楠受访时指出，XE毒株的传染性较高，但目前还不知是否会导致重症。“问题不在于传播速度，而是严重程度，病毒也可能变异成较轻微的变种。”

梁浩楠说，我国放宽旅游措施后，将会迎来更多的外国游客，把XE毒株带进我国也是迟早的事。

王乙康说，新加坡在上个星期放宽一系列防疫安全管理措施后，冠病确诊病例料将回升，但政府将尽可能不改变任何已经放宽了的规定。待这轮病例回升后再次下降时，政府才会考虑对安全管理措施进一步松绑。

也是三巴旺集选区议员的王乙康，昨早与同区议员傅丽珊、维凯和林伟杰医生出席了自疫情暴发以来，三巴旺集选区首次恢复的农夫市集活动，共有约1000名居民陆续前来分享社区的农作物收成。

王乙康说，三巴旺集选区内目前有12个多层停车场顶层用作务农空间，其中包括社区花园和商业城市农场。下来也将在区内多层停车场顶层增设多四个城市农场。

三巴旺集选区内的这些社区花园和城市农场每年可生产1800公斤的农作物，除了供居民购买，也用来赠送给社区内有需要的居民。接下来，三巴旺集选区将会定期举办农夫市场，下一次将在6月举办。武吉坎贝拉（Bukit Canberra）综合社区中心落成后，将会每个月举办一次。