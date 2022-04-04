2015年一个晚上，郑怡和业余演出脱口秀后收到观众电邮，对方说自己患抑郁症，原本当晚要结束生命，但看了演出暂时打消这个念头，并感谢他带来的笑声。郑怡和感叹，他万万没想到，笑声将这名观众从轻生的悬崖边拉了回来。

“We need to build a wall!”

如果只听声音，你可能会以为是美国前总统特朗普在喊话，这其实是新加坡人郑怡和（37岁）的声音。

郑怡和的父亲擅长通过幽默拉进亲友和同事之间的距离，他从小耳濡目染。

郑怡和在一家投资银行工作时，听身边六个外籍上司用不同口音打电话，他逐渐掌握了声音模仿的诀窍。

2015年一个晚上，他业余演出脱口秀后收到观众电邮，对方说自己患抑郁症，原本当晚要结束生命，但看了演出暂时打消这个念头，并感谢他带来的笑声。

郑怡和感叹，他万万没想到，笑声将这名观众从轻生的悬崖边拉了回来。

在银行业打拼多年后，三年前郑怡和决定加入金融科技企业M-DAQ。他笑说，在传统银行像坐游轮，在金融科技企业则像划龙舟。“如果你要朝九晚五的工作，那金融科技业不适合你。”

去年，郑怡和点进音频聊天应用Clubhouse的一个国际新闻聊天室，误打误撞受邀“上台”发言。人们不解，为何会从一个华人口中听到“特朗普”的声音。

当时同在一个聊天室的美国著名节目《深夜秀》制作人也邀请郑怡和上节目。数名TikTok网红也希望与他合作。

如今，郑怡和还会模仿好莱坞巨星阿诺·施瓦辛格等10多位名人的声音。

为何不走“星光大道”，投身演艺界？郑怡和说：“只要能逗大家笑，我就非常开心了。”