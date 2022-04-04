2022“新空下”开放报名 邀你展才华、追梦想

为了传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台，由推广华文学习委员会联合《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院共同主办举办2022年“新空下”新谣歌唱及创作比赛现已开放报名，邀请学生一展才华，追逐梦想。

今年的比赛共分五个组别：歌唱组（独唱）、歌唱组（学生合唱以及师生合唱）、创作组（公开）、创作组（创意），以及歌曲填词组。比赛将开放给在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生参加。参赛学生若是以小组形式参赛，人数不得超过五人，并须有半数的参赛者是新加坡公民或永久居民。得奖者可获得100元至1000元的奖金！

报名日期：

歌唱组2022年4月1日-5月22日 创作组2022年4月1日--5月27日 歌曲填词组2022年5月26日-6月26日

今年的比赛分为歌唱组（独唱、学生合唱及师生合唱），创作组（公开、创意）和歌曲填词组五个组别。各个比赛组别的参赛资格如下：

组别 参赛资格 歌唱组（独唱） 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生 歌唱组（学生合唱及师生合唱） 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生及老师 创作组（公开） 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生 创作组（创意） 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生 歌曲填词 在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生

比赛奖金如下：

奖项 歌唱

（独唱) 歌唱

（学生合唱及师生合唱) 创作

（公开） 创作

（创意） 歌曲填词 冠军 奖金800元 奖金1000元 奖金1000元 奖金1000元 奖金600元 亚军 奖金600元 奖金700元 奖金700元 奖金700元 奖金400元 季军 奖金300元 奖金400元 奖金500元 奖金500元 奖金200元 优胜奖 奖金150元

（两份） 奖金200元

（两份） 奖金100元

（十三份） 奖金100元

（四份）

所有奖项得主都将获颁奖杯一座和奖状。

完整报名及比赛章程细节，可以在“新空下”专题页面找到。