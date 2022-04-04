2022“新空下”开放报名 邀你展才华、追梦想

为了传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台，由推广华文学习委员会联合《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院共同主办举办2022年“新空下”新谣歌唱及创作比赛现已开放报名，邀请学生一展才华，追逐梦想。
今年的比赛共分五个组别：歌唱组（独唱）、歌唱组（学生合唱以及师生合唱）、创作组（公开）、创作组（创意），以及歌曲填词组。比赛将开放给在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生参加。参赛学生若是以小组形式参赛，人数不得超过五人，并须有半数的参赛者是新加坡公民或永久居民。得奖者可获得100元至1000元的奖金！
报名日期：
- 歌唱组2022年4月1日-5月22日
- 创作组2022年4月1日--5月27日
- 歌曲填词组2022年5月26日-6月26日
今年的比赛分为歌唱组（独唱、学生合唱及师生合唱），创作组（公开、创意）和歌曲填词组五个组别。各个比赛组别的参赛资格如下：
|组别
|参赛资格
|歌唱组（独唱）
|在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生
|歌唱组（学生合唱及师生合唱）
|在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生及老师
|创作组（公开）
|在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生
|创作组（创意）
|在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学的学生
|歌曲填词
|在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的学生
比赛奖金如下：
|奖项
|歌唱
（独唱)
|歌唱
（学生合唱及师生合唱)
|创作
（公开）
|创作
（创意）
|歌曲填词
|冠军
|奖金800元
|奖金1000元
|奖金1000元
|奖金1000元
|奖金600元
|亚军
|奖金600元
|奖金700元
|奖金700元
|奖金700元
|奖金400元
|季军
|奖金300元
|奖金400元
|奖金500元
|奖金500元
|奖金200元
|优胜奖
|奖金150元
（两份）
|奖金200元
（两份）
| 奖金100元
（十三份）
|奖金100元
（四份）
所有奖项得主都将获颁奖杯一座和奖状。