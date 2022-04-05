2022年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则

教育部推广华文学习委员会主办，《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院联办：2022 年 “新空下” 新谣歌唱及创作比赛
章程及规则
1. 宗旨：传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台。
2. 主办方：推广华文学习委员会联办方：《联合早报》、弹唱人制作室、裕廊先驱初级学院
3. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院的学生。创作组也开放给本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的在籍学生参赛。参赛者可同时报名不同组别的比赛。
以个人名义参赛的学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民；若以小组形式参赛，则小组内必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。主办方有权禁止不符合参赛资格的学生参赛，参赛者务必严格遵守比赛章程和相关规则。
4. 报名方式：参赛者须于截止日期前呈交比赛的电子报名表格，详情请见网站：推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面。
5. 报名日期：
a) 歌唱组4月1日 - 5月22日
b) 创作组4月1日 - 5月27日
c) 歌曲填词组5月26日 - 6月26日
6. 所有入围决赛的学生须配合接受媒体的宣传采访。主办方有权使用学生的照片和视频进行宣传。
7. 所有入围决赛的学生所选唱的比赛歌曲，将由主办方安排乐队老师全权编制。
8. 主办方将拥有所有入选《新空下》学生创作合辑的歌曲的决定权以及演唱权。
9. 评审团由本地知名音乐人组成。评审团的裁决将是最后的决定。
10. 主办方有权随时修改比赛章程和规则。
歌唱组（独唱与合唱）
1. 参赛组别与人数：歌唱比赛分成独唱及合唱。学生合唱的小组人数应介于二至五人，师生合唱的小组人数应介于三至五人，师生合唱组最少有两位学生以及最多两位老师组成。
2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。师生合唱组的老师必须是在职中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的教师。个人独唱组只开放给新加坡公民或永久居民。合唱的组员当中，必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
3. 比赛所选唱的歌曲必须是歌单内的指定歌曲。如果选唱歌单以外的歌曲，参赛者将被取消资格。
- 独唱与合唱比赛：所有报名的参赛者均需参加 6月 4 日的初赛。
- 初赛将选出 8 位独唱者及 8 组合唱者进入半决赛。
- 半决赛将选出 5 位独唱者及 5 组合唱者进入决赛。（评审有最后裁定权）
4. 歌唱比赛规则如下：
- 初赛以及半决赛选唱歌曲：新加坡自20世纪80年代开始流传的本地新谣歌曲、《新空下》学生创作合辑中的作品或者2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（参考附件二《指定歌曲》）。
- 决赛选唱歌曲：《新空下》学生创作合辑中的作品或者2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（参考附件二《指定歌曲》）。
- 如有现场比赛，主办方提供最多五支麦克风及五个脚架，参赛者须自备乐器。
- 若伴奏者兼任合音，则须归入合唱组别。
- 不允许清唱。
- 主办方鼓励参赛者自行弹唱或由他人伴奏，但也可使用伴唱音乐，不过所使用的伴唱音乐档须已除去人声和合音（即：伴唱音乐 Minus one） 。伴唱音乐（Minus one）只限在初赛使用。参赛者须于比赛当天自备音乐档。如果音乐档出现任何技术问题，参赛者一律自行负责。半决赛若是在有现场观众的场地举行，将会有现场乐队负责伴奏。参赛学生需与乐队在比赛之前进行排练。
- 初赛定于 2022 年6月 4日，地点是裕廊先驱初级学院。主办方会个别通知参赛者报到的时间。
- 初赛时，评审有权以铃声示意学生中断表演。晋升半决赛及决赛的参赛者名单以及比赛详情将在“新空下”比赛的网站（推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面）上公布，敬请参赛者密切留意。
- 初赛、半决赛与决赛次序将由主办方决定。
- 演唱评分准则：
歌唱组别 评分标准 独唱 音准（20%） 音色（20%） 歌曲处理（20%） 节奏（20%） 咬字（20%） - 合唱 音准（15%） 音色（15%） 歌曲处理（15%） 节奏（15%） 咬字（15%） 合作默契（25%）
- 评审在演唱评分和决定入选参赛者方面拥有最后裁定权。
创作组（公开）
1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。
2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
3. 若成功入选，主办方将于6月10日以电邮方式通知参赛者。
4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从6月20日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。
5. 创作组（公开）比赛规则如下：
- 参赛作品时长不得超过5分钟。
- 作品必须是原创歌曲，被主办方认定为抄袭的作品将被取消参赛资格。
- 参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。
- 任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。
- 创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。
- 参赛者必须签署作品版权授权书（16岁以下者须由家长代签）。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。
- 参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。截止日期为2022年5月27日。
- 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：
比赛 评分标准 创作组（公开） 旋律（30%） 歌词（30%） 词曲配搭（20%） 创意（20%）
创作组（创意）
1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。
2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
3. 若成功入选，主办方将于6月10日以电邮方式通知参赛者。
4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从6月20日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。
5. 创作（创意）比赛规则如下：
- 参赛作品时长不得超过 5分钟。
- 比赛作品必须根据现行中学华文课文（2011中学华文课程与2021中学华文课程均可）、中学泛读文本、‘O’水准华文文学课程或‘A’水准H2以及H3华文与文学课程的指定文本进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。
- 参赛者可到推广华文学习委员会网站，以其中《新空下》学生创作合辑创作组（创意）的歌曲作为参考样例。
- 参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。
- 任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。
- 创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。
- 参赛者必须签署作品版权授权书（16岁以下由家长代签）。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。
- 参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。截止日期为2022年5月27日。提交作品时必须注明歌词改编自哪篇课文或指定文本（包括课程、源流、年级及课文题目）
- 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：
比赛 评分标准 创作组（创意） 旋律/结构（30%） 词曲搭配（30%） 创意（40%）
歌曲填词组
1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。
2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。参赛的组员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。
3. 参赛者提交报名表格后，主办方将发出另一个链接让参赛者上载词句。截止日期为2022年6月26日。
4. 若成功入选，主办方将于7月4日以电邮方式通知参赛者。
5. 歌曲填词比赛规则如下：
创作方向：
- 歌词的指定主题是“畅想未来”。学生们可以发挥想象，畅想对未来的憧憬以及梦想的追逐，为歌曲填上词句。
- 比赛所提供的曲子是由本地资深音乐人梁定江(Gary Leo)所创作。他的作品曾被动力火车，黄鸿升，蔡淳佳，陈伟联等歌手所选唱。比赛所提供的曲子将在5月24日上载。
- 参赛者可到推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面下载曲子和简谱。
- 歌曲填词评分准则（评审有最后裁定权）：
比赛 评分标准 创作组（创意） 旋律/结构（30%） 词曲搭配（30%） 创意（40%）
2022 年 “新空下” 新谣歌唱及创作比赛
指定歌曲
|歌名
|适合
|演唱
|1
|如果
|李季美
|2
|如燕
|OLIVER ONG
|3
|邂逅
|男女合唱
|黃惠禎
|4
|排排坐
|男女或小组合唱
|梁文福、黃惠禎
|5
|手足情
|男声合唱
|巫奇、巫启贤
|6
|蒲公英
|陈汉玮
|7
|早安老师
|李季美
|8
|陋巷童谣
|吴佳明
|9
|温柔的夜
|邓妙华
|10
|黎明的心
|颜黎明
|11
|遗忘过去
|巫启贤
|12
|我要高飞
|蔡振雄
|13
|日月落升
|地下铁
|14
|太阳公公
|梁文福、黄橞祯
|15
|友情故事
|洪劭轩
|16
|关于爱情
|男女合唱
|伍思凯、马玉芬
|17
|摇摇民谣
|小组合唱
|水草三重唱
|18
|如何对你说
|颜黎明 / 邓妙华
|19
|情感联络站
|巫启贤
|20
|城里的月光
|许美静
|21
|情意藏心底
|巫启贤
|22
|家和万事兴
|黄露仪
|23
|青春 123
|颜黎明
|24
|落幕的心情
|邓妙华
|25
|我吃得起苦
|动力火车
|26
|那一段日子
|巫启贤
|27
|我们这一班
|颜黎明
|28
|故乡的老酒
|木子、翁精敏 / 潘安邦
|29
|朋友你好嗎
|洪劭轩
|30
|小人物的心声
|吴佳明 / 陈伟联
|31
|爱情电影画面
|蔡荣祖
|32
|在日萊峰頂上
|女声二重唱
|黄桂霞、邓淑娴
|33
|我的生活在这里
|吴佳明
|34
|啤酒周围的故事
|巫启贤
|35
|新衣哪有旧衣好
|男女合唱
|梁文福、顏黎明
|36
|背者行襄去流浪
|蔡荣祖
|37
|红豆词 2000
|男声/女声二重唱
|梁文福、劉瑞政 / 南方二重唱
|38
|姐姐走的那个下午
|巫启贤
|39
|沿着寂寞的边缘走
|颜黎明
|40
|我们是最要好的朋友
|大合唱
|巫启贤
|41
|我是一个温柔的水手
|姜鄠
|42
|如果你不小心想起我
|郑展伦
|43
|关于今夜所有的感觉
|邓淑娴
|44
|我用真心填满你的孤单
|郑展伦
|45
|我的朋友我的同学我最爱的一切
|郑展伦
2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（可上网聆听）
《新空下2021》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）
|歌名
|演唱
|1
|愿你
|张嘉思
|2
|一起
|黄靖雯
|3
|交错
|罗逸欣
|4
|Kopi-O
|李嘉敏
|5
|灰色地带
|白欣平
|6
|校园笔记
|林正博，黄盅艺
|7
|善败者不亡（说唱版）
|赵天勤，张馨月
|8
|善败者不亡（轻快版）
|许明永，许宏睿
|9
|写下的回忆
|吴献丰
|10
|我们的故事（MV版）
|张晋源，林轩涵
|11
|我们的故事（抒情版）
|张晋源，林轩涵
|12
|青春篇章
|蔡欣怡，黄宇贤
|13
|梦在远方，心系着家
|周晗雨
《新空下2020》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）
|歌名
|演唱
|1
|新空下
|孙雪玲部长、白欣平、蔡心怡、陈涛、张嘉思、林健辉
|2
|情感银行
|白欣平
|3
|无畏
|吴献丰
|4
|柳下之愿
|张嘉思
|5
|小红点
|沈熠瑄、Ewan Macrae
|6
|1969
|蔡欣怡、林伟祥
|7
|不是我
|周怡贤、周怡慧
|8
|句点
|林健辉
|9
|守候
|陈美颖
|10
|平凡者
|彭玮茵
|11
|当初的自己
|张玮玲，张玮恩
|12
|最后一首歌
|陈念恩
|13
|毕业典礼
|吴嘉敏
|14
|谁
|陈涛
|15
|路人甲的太阳
|罗逸欣
《新空下2019》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）
|歌名
|演唱
|1
|花
|蔡欣怡
|2
|桃
|林宣希
|3
|梦想高飞
|秦楚琪
|4
|梦蝶
|彭炜茵
|5
|车站
|佘慧玲
|6
|未完待续
|郭子锋
|7
|随心所向
|张嘉思
|8
|一步之遥
|蔡玮凌、李侞璇
|9
|灰暗
|廖晴翎
|10
|送汤
|黄春蓉
|11
|华佗
|黄湤鈏、黄湤閔
|12
|雨
|李斯政
|13
|圣诞礼物
|陈涛
|14
|空城计
|刘以非
《新空下2017-2018》学生创作合辑歌曲（可上网聆听）
|歌名
|演唱
|1
|我妈
|郭子锋
|2
|我们
|林宣希
|3
|雨树
|阿米达
|4
|风筝
|陈涛
|5
|繁星
|佘慧玲
|6
|孝顺
|黄宇贤
|7
|假面具
|黄铃怡
|8
|没关系
|杨凯俐、郭嬣萱
|9
|永不相忘
|张嘉思
|10
|我干嘛这样
|许婧怡
|11
|六月的和弦
|蔡喆屹
|12
|无忧的童年
|黄春利
|13
|秋天的怀念
|戴毅圣
|14
|回不去的从前
|凌梓浩
|15
|后知道的幸福
|陈美颖