2022年“新空下”全国学生新谣歌唱及创作比赛 章程及规则

教育部推广华文学习委员会主办，《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院联办：2022 年 “新空下” 新谣歌唱及创作比赛

章程及规则

1. 宗旨：传承华族文化，激起新一代的新加坡学生对新谣与华文学习的热情，并为学生提供一个交流切磋的平台。

2. 主办方：推广华文学习委员会联办方：《联合早报》、弹唱人制作室、裕廊先驱初级学院

3. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院的学生。创作组也开放给本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的在籍学生参赛。参赛者可同时报名不同组别的比赛。

以个人名义参赛的学生必须是新加坡公民或新加坡永久居民；若以小组形式参赛，则小组内必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。主办方有权禁止不符合参赛资格的学生参赛，参赛者务必严格遵守比赛章程和相关规则。

4. 报名方式：参赛者须于截止日期前呈交比赛的电子报名表格，详情请见网站：推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面。

5. 报名日期：

a) 歌唱组4月1日 - 5月22日

b) 创作组4月1日 - 5月27日

c) 歌曲填词组5月26日 - 6月26日

6. 所有入围决赛的学生须配合接受媒体的宣传采访。主办方有权使用学生的照片和视频进行宣传。

7. 所有入围决赛的学生所选唱的比赛歌曲，将由主办方安排乐队老师全权编制。

8. 主办方将拥有所有入选《新空下》学生创作合辑的歌曲的决定权以及演唱权。

9. 评审团由本地知名音乐人组成。评审团的裁决将是最后的决定。

10. 主办方有权随时修改比赛章程和规则。

歌唱组（独唱与合唱）

1. 参赛组别与人数：歌唱比赛分成独唱及合唱。学生合唱的小组人数应介于二至五人，师生合唱的小组人数应介于三至五人，师生合唱组最少有两位学生以及最多两位老师组成。

2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。师生合唱组的老师必须是在职中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院的教师。个人独唱组只开放给新加坡公民或永久居民。合唱的组员当中，必须有一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 比赛所选唱的歌曲必须是歌单内的指定歌曲。如果选唱歌单以外的歌曲，参赛者将被取消资格。

独唱与合唱比赛：所有报名的参赛者均需参加 6月 4 日的初赛。

初赛将选出 8 位独唱者及 8 组合唱者进入半决赛。

半决赛将选出 5 位独唱者及 5 组合唱者进入决赛。（评审有最后裁定权）

4. 歌唱比赛规则如下：

初赛以及半决赛选唱歌曲：新加坡自20世纪80年代开始流传的本地新谣歌曲、《新空下》学生创作合辑中的作品或者2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（参考附件二《指定歌曲》）。

决赛选唱歌曲：《新空下》学生创作合辑中的作品或者2021中学华文课程主题曲《华文伴我行》（参考附件二《指定歌曲》）。

如有现场比赛，主办方提供最多五支麦克风及五个脚架，参赛者须自备乐器。

若伴奏者兼任合音，则须归入合唱组别。

不允许清唱。

主办方鼓励参赛者自行弹唱或由他人伴奏，但也可使用伴唱音乐，不过所使用的伴唱音乐档须已除去人声和合音（即：伴唱音乐 Minus one） 。伴唱音乐（Minus one）只限在初赛使用。参赛者须于比赛当天自备音乐档。如果音乐档出现任何技术问题，参赛者一律自行负责。半决赛若是在有现场观众的场地举行，将会有现场乐队负责伴奏。参赛学生需与乐队在比赛之前进行排练。

初赛定于 2022 年6月 4日，地点是裕廊先驱初级学院。主办方会个别通知参赛者报到的时间。

初赛时，评审有权以铃声示意学生中断表演。晋升半决赛及决赛的参赛者名单以及比赛详情将在“新空下”比赛的网站（推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面）上公布，敬请参赛者密切留意。

初赛、半决赛与决赛次序将由主办方决定。

演唱评分准则：

歌唱组别 评分标准 独唱 音准（20%） 音色（20%） 歌曲处理（20%） 节奏（20%） 咬字（20%） - 合唱 音准（15%） 音色（15%） 歌曲处理（15%） 节奏（15%） 咬字（15%） 合作默契（25%）

评审在演唱评分和决定入选参赛者方面拥有最后裁定权。

创作组（公开）

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。

2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 若成功入选，主办方将于6月10日以电邮方式通知参赛者。

4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从6月20日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。

5. 创作组（公开）比赛规则如下：

参赛作品时长 不得超过5分钟 。

。 作品必须是原创歌曲，被主办方认定为抄袭的作品将被取消参赛资格。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。

参赛者必须签署作品版权授权书（16岁以下者须由家长代签）。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。

参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。 截止日期为2022年5月27日 。

。 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：

比赛 评分标准 创作组（公开） 旋律（30%） 歌词（30%） 词曲配搭（20%） 创意（20%）

创作组（创意）

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。

2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院、理工学院和本地六所自治大学（NUS、NTU、SMU、SUTD、SUSS、SIT）的学生。若以小组参赛，则小组成员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 若成功入选，主办方将于6月10日以电邮方式通知参赛者。

4. 成功入选的作品将由专业音乐人进行编曲，并从6月20日开始，通过电邮方式发给参赛者。主办方对编曲拥有最终决定权。

5. 创作（创意）比赛规则如下：

参赛作品时长不得超过 5分钟。

比赛作品必须根据现行中学华文课文（2011中学华文课程与2021中学华文课程均可）、中学泛读文本、‘O’水准华文文学课程或‘A’水准H2以及H3华文与文学课程的指定文本进行改编，表演形式不拘（如Hip Hop/Rap/R&B 或其他形式）。歌词内容必须紧扣课文或指定文本的主题。

参赛者可到推广华文学习委员会网站，以其中《新空下》学生创作合辑创作组（创意）的歌曲作为参考样例。

参赛作品如果发生任何法律纠纷，一律由参赛者自行负责。

任何有合约的作品、已公开发表的作品以及在其他比赛中的获奖作品均不得参赛。

创作歌曲的内容不得涉及政治、社会、语言、宗教、种族等方面的不当描述。如有违者，主办方有权取消其参赛资格。

参赛者必须签署作品版权授权书（16岁以下由家长代签）。所有入选作品的词曲版权将归属推广华文学习委员会。为了鼓励创作者继续创作，比赛两年后，创作者可以把歌曲挂上其它社交媒体平台，但主办方仍然保有歌曲版权和使用权。

参赛者提交报名表格后，主办方会发出另一个链接让参赛者上载作品。作品必须是完整演唱的录音，并且提交乐谱（五线谱或简谱皆可）和歌词。 截止日期为2022年5月27日 。提交作品时 必须注明歌词改编自哪篇课文或指定文本（包括课程、源流、年级及课文题目）

。提交作品时 创作歌曲评分准则（评审有最后裁定权）：

比赛 评分标准 创作组（创意） 旋律/结构（30%） 词曲搭配（30%） 创意（40%）

歌曲填词组

1. 参赛人数：可独自报名参赛，也可几人合作，但以5人为限。

2. 参赛者资格：在籍中学、初院、高中、工艺教育学院和理工学院学生。参赛的组员当中，必须有至少一半的参赛者（50%）是新加坡公民或永久居民。

3. 参赛者提交报名表格后，主办方将发出另一个链接让参赛者上载词句。截止日期为2022年6月26日。

4. 若成功入选，主办方将于7月4日以电邮方式通知参赛者。

5. 歌曲填词比赛规则如下：

创作方向：

歌词的指定主题是“畅想未来”。学生们可以发挥想象，畅想对未来的憧憬以及梦想的追逐，为歌曲填上词句。

比赛所提供的曲子是由本地资深音乐人梁定江(Gary Leo)所创作。他的作品曾被动力火车，黄鸿升，蔡淳佳，陈伟联等歌手所选唱。比赛所提供的曲子将在5月24日上载。

参赛者可到推广华文学习委员会网站 或 “新空下”专题页面下载曲子和简谱。

歌曲填词评分准则（评审有最后裁定权）：

比赛 评分标准 创作组（创意） 旋律/结构（30%） 词曲搭配（30%） 创意（40%）

2022 年 “新空下” 新谣歌唱及创作比赛

指定歌曲

歌名 适合 演唱 1 如果 李季美 2 如燕 OLIVER ONG 3 邂逅 男女合唱 黃惠禎 4 排排坐 男女或小组合唱 梁文福、黃惠禎 5 手足情 男声合唱 巫奇、巫启贤 6 蒲公英 陈汉玮 7 早安老师 李季美 8 陋巷童谣 吴佳明 9 温柔的夜 邓妙华 10 黎明的心 颜黎明 11 遗忘过去 巫启贤 12 我要高飞 蔡振雄 13 日月落升 地下铁 14 太阳公公 梁文福、黄橞祯 15 友情故事 洪劭轩 16 关于爱情 男女合唱 伍思凯、马玉芬 17 摇摇民谣 小组合唱 水草三重唱 18 如何对你说 颜黎明 / 邓妙华 19 情感联络站 巫启贤 20 城里的月光 许美静 21 情意藏心底 巫启贤 22 家和万事兴 黄露仪 23 青春 123 颜黎明 24 落幕的心情 邓妙华 25 我吃得起苦 动力火车 26 那一段日子 巫启贤 27 我们这一班 颜黎明 28 故乡的老酒 木子、翁精敏 / 潘安邦 29 朋友你好嗎 洪劭轩 30 小人物的心声 吴佳明 / 陈伟联 31 爱情电影画面 蔡荣祖 32 在日萊峰頂上 女声二重唱 黄桂霞、邓淑娴 33 我的生活在这里 吴佳明 34 啤酒周围的故事 巫启贤 35 新衣哪有旧衣好 男女合唱 梁文福、顏黎明

36 背者行襄去流浪 蔡荣祖 37 红豆词 2000 男声/女声二重唱 梁文福、劉瑞政 / 南方二重唱 38 姐姐走的那个下午 巫启贤

39 沿着寂寞的边缘走 颜黎明 40 我们是最要好的朋友 大合唱 巫启贤 41 我是一个温柔的水手 姜鄠 42 如果你不小心想起我 郑展伦 43 关于今夜所有的感觉 邓淑娴 44 我用真心填满你的孤单 郑展伦 45 我的朋友我的同学我最爱的一切 郑展伦

歌名 演唱 1 愿你 张嘉思 2 一起 黄靖雯 3 交错 罗逸欣 4 Kopi-O 李嘉敏 5 灰色地带 白欣平 6 校园笔记 林正博，黄盅艺 7 善败者不亡（说唱版） 赵天勤，张馨月 8 善败者不亡（轻快版） 许明永，许宏睿 9 写下的回忆 吴献丰 10 我们的故事（MV版） 张晋源，林轩涵 11 我们的故事（抒情版） 张晋源，林轩涵 12 青春篇章 蔡欣怡，黄宇贤 13 梦在远方，心系着家 周晗雨

歌名 演唱 1 新空下 孙雪玲部长、白欣平、蔡心怡、陈涛、张嘉思、林健辉 2 情感银行 白欣平 3 无畏 吴献丰 4 柳下之愿 张嘉思 5 小红点 沈熠瑄、Ewan Macrae 6 1969 蔡欣怡、林伟祥 7 不是我 周怡贤、周怡慧 8 句点 林健辉 9 守候 陈美颖 10 平凡者 彭玮茵 11 当初的自己 张玮玲，张玮恩 12 最后一首歌 陈念恩 13 毕业典礼 吴嘉敏 14 谁 陈涛 15 路人甲的太阳 罗逸欣

歌名 演唱 1 花 蔡欣怡 2 桃 林宣希 3 梦想高飞 秦楚琪 4 梦蝶 彭炜茵 5 车站 佘慧玲 6 未完待续 郭子锋 7 随心所向 张嘉思 8 一步之遥 蔡玮凌、李侞璇 9 灰暗 廖晴翎 10 送汤 黄春蓉 11 华佗 黄湤鈏、黄湤閔 12 雨 李斯政 13 圣诞礼物 陈涛 14 空城计 刘以非

歌名 演唱 1 我妈 郭子锋 2 我们 林宣希 3 雨树 阿米达 4 风筝 陈涛 5 繁星 佘慧玲 6 孝顺 黄宇贤 7 假面具 黄铃怡 8 没关系 杨凯俐、郭嬣萱 9 永不相忘 张嘉思 10 我干嘛这样 许婧怡 11 六月的和弦 蔡喆屹 12 无忧的童年 黄春利 13 秋天的怀念 戴毅圣 14 回不去的从前 凌梓浩 15 后知道的幸福 陈美颖

完整报名及比赛章程细节，可以在“新空下”专题页面找到。