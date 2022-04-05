黄循财：通过短期援助及长期转型 政府将助国人企业应对通胀

财政部长黄循财解释，我国目前物价高涨是外部力量影响全球经济的结果。他说，政府了解许多家庭和企业对物价上升感到担忧，因此决定提前落实2022财年的部分财政预算案援助措施。其中，每户家庭将提前在下月中再获100元的社区发展理事会邻里购物券。

各国在疫情后通过扩充经济刺激需求，但供应链跟不上需求的增长，再加上乌克兰战争引发的资源紧缺，进一步推高商家和消费者成本。政府下来会通过预算案中的短期援助措施和长期转型计划，帮助新加坡人和企业应对通货膨胀压力，并会在外部情况恶化时，额外提供必要援助。

财政部长黄循财指出，我国近期通胀率节节攀升，并非新加坡独有，而是全球现象。

他昨天（4月4日）与人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙，在国会就通胀和商业成本发表部长声明，从宏观经济环境、能源成本、如何帮助企业和家庭等几个层面解释政府的措施。

黄循财解释，我国目前的物价高涨是外部力量影响全球经济的结果，各国为刺激经济急速扩充需求但供应又跟不上，全球供应链承受着压力。虽然电力和燃料价格高涨主要是俄乌战争所引发，但就算没有战争，新加坡正致力于发展脱碳经济，能源价格会呈长期走高，人口老龄化更意味着劳动力紧缩。

黄循财说：“劳动力和碳是我国经济面对的永久制约因素，它们并非暂时的，政府不能永无休止地抵消这些增加的成本。我们必须加倍努力进行经济结构重组和转型，以提高创新能力、生产力和能源效率。”

我国2月份整体通胀率从4％上升至4.3％，创下九年来最高水平。随着俄乌冲突升级，全球通胀率进一步飙升，德国和美国的通胀率已上扬至近8％，创下40年来新高。

黄循财指出，政府已预见通胀风险，新加坡金融管理局去年10月率先提高新元汇率波动区间的升值幅度，以及在今年1月采取了非周期性收紧货币政策。金管局将在本月稍后，如期发布货币政策声明。

陈诗龙解释，政府通过延长临时电力合约辅助计划（Temporary Electricity Contracting Support Scheme）等，继续为用电量大户提供定价配套。政府也在密切留意食品价格，目前必要食品的供应暂时不受乌克兰局势影响，政府暂不动用粮食储备。

提前派发购物券和小商家津贴

政府今年也维持扩张性预算案，推出全面且庞大的支援计划，帮助家庭和企业应对物价上涨压力。

黄循财说，政府了解许多家庭和企业对物价上升感到担忧，短期来说，决定提前落实2022财年的部分财政预算案援助措施。

其中，每户家庭将提前在下月中再获100元的社区发展理事会邻里购物券（CDC voucher），这批购物券原本计划在今年底之前发放。

政府也将在本月向符合条件的家庭发放第一轮服务与杂费回扣和水电费回扣（U-save rebates）。其余回扣将在7月、10月和明年1月分发。

低收入群体还将继续获得社区关怀计划和公共交通补助券等补助。

企业方面，政府将提前发放小商家复苏津贴（Small Business Recovery Grant），为过去一年遭受冠病疫情限制措施影响最严重的中小企业，提供多达1万元的津贴。这包括饮食、零售、旅游与款待领域的中小企业，以及在巴刹和咖啡店营业的摊贩。大多符合条件的小商家，将在6月获得津贴。

长期而言，黄循财呼吁企业善用这次预算案中提高生产力和能源效率的措施，加快企业重组和转型，加强企业抵御冲击的能力，为未来做好准备。

他说：“让我再次向所有国人保证，2022年预算案的援助即将到来。如果情况恶化，国人需要更多支持的话，政府随时准备出手援助。”