夜间娱乐场所本月19日起可恢复营业

本月19日起，酒吧、酒廊、卡拉OK等所有夜间娱乐场所获准全面恢复营业。舞厅和夜店等允许跳舞的场所则须实施额外的安全管理措施，访客入场前得出示阴性抗原快速检测结果。

根据贸工部与内政部昨天（4月4日）发布的文告，为确保这个领域的活动安全恢复，所有夜间场所必须遵守与餐饮业、售酒以及提供现场表演等场所类似的安全管理措施。

这些措施包括：在入口处检查顾客的疫苗接种状态，只有完成接种者可以入场，每组不得超过10人；室内必须戴口罩，户外可摘下；不戴口罩时，个人或群组之间须保持至少一米的安全距离；超过1000人的大型场所或活动，人数顶限为容量的75%，1000人或以下则没有限制。

光顾允许跳舞夜店前 须进行专人监督抗原检测

至于提供跳舞娱乐的夜间场所，公众入场前必须在获卫生部批准的专人监督下接受抗原快速检测，远程方式也可以。抗原检测的有效期为24小时，入场时须出示阴性结果并确保在离场前有效。

新加坡夜生活娱乐总商会会长纳森（Nasen Thiagarajan）接受《联合早报》访问时说，尽管舞厅与夜店访客须检测的规定可能稍有不便，但相信不会影响公众的兴致，同时也更加安全。

他相信，为吸引客流，一些业者可能举办促销活动抵消顾客的检测费用。

“很多人都期待夜间娱乐场所全面开放，但在恢复营业的首周，人潮应该不会太多。当大家确定夜间场所的重开是安全的，顾客才会逐渐回流。”

纳森预计，夜间场所的生意有望达到疫情前的六七成左右，不太可能恢复到之前的水平。他也说，政府提早两周公布夜间场所获准重开的消息，给予业者足够的时间安排员工，为恢复营业做足准备。

家庭式卡拉OK业者Teo Heng去年转型为共享办公空间。董事张玉琴受访时说，娱乐场所获准恢复营业的消息振奋人心，下来公司将着手向当局申请将现有的执照改回娱乐场所执照。

张玉琴说，目前他们会派员工在店里巡逻，确保包厢内的办公顾客都戴好口罩、不同包厢之间没有交流等。

“下来当卡拉OK恢复营业后，我们也会继续实行这一系列措施，保障顾客的安全，避免病毒在场所内传播。”

传染病专家梁浩楠受询时说，夜间娱乐场所重开，再加上安全管理措施放宽后公众可在户外摘下口罩，下来我国的冠病病例难免会增加。

“夜间娱乐场所重新开放具有风险，但随着近期本地病例不断下降，这样的做法是合理的。”

他提醒，业者必须确保访客戴好口罩，避免病毒在顾客和员工之间散播。若下来病例激增，当局或须考虑再度收紧措施。