王乙康：病例若再减将考虑停用“合力追踪”

卫生部长王乙康昨天在国会答复数名议员的口头询问时说，待医疗系统情况稳定后，抗疫小组也将探讨解除疫苗接种差异化措施和停用SafeEntry访客登记系统的可能性，以及检讨食肆内餐桌之间相隔一米的安全距离措施。

当本地冠病确诊病例进一步下降，政府抗疫跨部门工作小组将评估“合力追踪”（TraceTogether）是否还适用，并在不需要时停用，同时保持随时重启措施的能力，以应对更危险的变种毒株。

待医疗系统情况稳定后，抗疫小组也将探讨解除疫苗接种差异化措施和停用SafeEntry访客登记系统的可能性，以及检讨食肆内餐桌之间相隔一米的安全距离措施。

卫生部长王乙康昨天（4月4日）在国会答复数名议员有关差异化措施的口头询问时说，为保护未完成疫苗接种的3.5％成年人口而继续实施差异化措施，这对其余96.5％已完成接种成年人口造成不便，确实不太公平。不过，为避免加重医疗系统的负担，现阶段继续这么做是必要的。

王乙康指出，本地成年人口中有3.5％还未完成接种，而这个群体却占加护病房和死亡病例的超过五分之一。现阶段解除差异化措施，可能导致更多未完成接种者染疫和住院。

他也提醒，公共医院的看诊量虽有所舒缓，但仍非常忙碌。随着防疫安全管理措施近日放宽，医院也允许恢复探病，医护人员的工作量料将增加，因此继续实施差异化措施是“较谨慎且正确的做法”。

从上周二起，实行差异化措施的咖啡店和食堂可允许最多10名完成接种者同桌用餐，业者须继续在入口处检查食客的接种状态。

永续发展与环境部长傅海燕昨天答复杨厝港区议员叶汉荣的口头询问时透露，截至上周二，237家咖啡店和食堂已全面落实差异化措施。

这些食肆可根据营运模式，选择不同的差异化措施，例如划分指定区域，或在指定时段局部开放让10人同桌用餐。有意申请的业者须向新加坡食品局提呈方案并获批准。

机构照顾易受感染群体 将继续使用“合力追踪”

随着本地人口绝大多数完成疫苗接种，我国已不再追踪每起确诊病例的密切接触者。不过，照顾易受感染群体的机构如学校，将继续使用“合力追踪”进行追踪工作。

王乙康指出，“合力追踪”和SafeEntry的统计数据，也有助于了解哪些场所更容易出现病毒传播情况。

就前进党非选区议员潘群勤询问当局，过去两个月通过“合力追踪”和SafeEntry发现多少起确诊病例，王乙康说，卫生部已不再依赖“合力追踪”为一般民众进行追踪工作。

自行检测呈阳的病患，如今根据冠病医疗方案二（Protocol 2）在家康复，不必上载“合力追踪”数据，因此他们有责任通知密切接触者自行监测健康情况。

工人党盛港集选区议员林志蔚也提问，我国日后可否把冠病当作流感或肺炎等地方性流行病治疗。

王乙康说，这正是抗疫小组去年制定的目标，目前取得良好进展，但他强调，地方性流行病并不代表病毒不再存在。

“相反的，这意味着病毒一直都在，但传播速度更可预测，不太可能扰乱正常生活。”

王乙康坦言，我国要把冠病当作地方性流行病，仍有一段路要走，因为病毒仍在全球广泛传播，并有可能变种为更危险的须关切毒株。

卫生部长王乙康昨天在国会答复数名议员有关差异化措施的口头询问时说，为保护未完成疫苗接种的3.5％成年人口而继续实施差异化措施，这对其余96.5％已完成接种人口造成不便，确实不太公平。不过，为避免加重医疗系统的负担，现阶段继续这么做是必要的。