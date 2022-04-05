一对母女与前嗜毒者共同经营社会企业，除了传授制作传统糕点的手艺，还开餐厅聘请女性前嗜毒者和释囚，帮助她们开启新人生。

鄞佩澕（43岁）的母亲祖籍潮州，制做的传统潮州糕点让亲友赞不绝口。在她的鼓励下，母亲开始在家做糕点出售。

2019年，鄞佩澕辞去公务员的工作，与母亲和李敏仪（51岁）共同创办社会企业，聘请女性前嗜毒者和释囚，教她们制做及售卖糕点和小吃。

李敏仪年轻时也曾沉溺毒海，改过自新后担任过女性中途之家“转捩点”的执行理事长，这样的亲身经历让她特别能理解回归正途的康复之路有多难。“我也经历过她们如今面对的困难，跌入谷底时多么希望有人能拉一把。如今我有能力了，也希望能帮到她们。”

鄞佩澕坦言，聘请前嗜毒者和释囚极具挑战性。一些人会因受不了诱惑而再陷毒海，突然消失几个月；也有人会因一点挫折就发火，曾有厨师说不干就不干，让餐厅差一点无法做生意。

她说，第一次碰到这类突发情况时，确实感到难以置信，后来就慢慢习惯了，大门继续为她们敞开。不过她强调，这不是纵容，而是包容。

“她们知道自己错了就会主动回来，但知错要能改才行。至于要怎么改，我们会尽量想办法帮助她们。”

鄞佩澕和李敏仪的长远目标是设立学院和中央厨房，一来能为更多这些需要帮助的女性提供培训和就职机会，另外也能同时应对有职员可能突然不干的人力问题。设立中央厨房还可以为其中想创业的人铺路。

李敏仪说：“如果太辛苦，她们可能很容易放弃。我们打算通过中央厨房提供预制的酱料和食品，为她们减轻一点压力，让她们享受工作的乐趣，每天主动开店做生意。”