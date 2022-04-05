4月19日夜间娱乐场所重开 公众问：唱K须戴口罩吗？

4月19日夜间娱乐场所包括家庭式KTV都可重开，不过公众对于在厢房内是否可以不戴口罩唱歌感到混乱，就连受访KTV业者也说法不一。

我国在2020年4月初宣布实行阻断措施应对冠病疫情，之后尽管许多行业陆续重开，唯独夜间娱乐场所无法回归本业，直到昨天（4月4日）下午贸工部发文告宣布酒吧、酒廊、卡拉OK等所有夜间娱乐场所，获准在4月19日起全面恢复营业，超过两年的等待终于迎来喜讯。

根据文告，为确保这个领域的活动安全恢复，所有夜间场所必须遵守与餐饮业、售酒以及提供现场表演等场所类似的安全管理措施。这包括每组不超过10人；室内必须戴口罩；若涉及不戴口罩活动就得保持一米距离等等。

昨天的宣布无疑对所有爱唱KTV的公众和业者来说是喜讯，不过也有公众指出，宣布的内容未表明在KTV厢房是否可不戴口罩唱歌。

业者乐意配合

家庭式KTV Teo Heng创办人张仰兴受访时说，过去两年面对沉重的打击，能守到这一天，内心的激动难用笔墨形容，而无论是戴或不戴口罩唱歌，都乐意配合。

“我们还没有收到很明确的指示，到底厢房内需不需要戴口罩唱歌。目前我听说的是不用，但还需要当局确定。”

要顾客配合有难度

嗨翻卡拉OK老板鲁漭也无法确定唱K是否需要戴口罩，而他认为如果要求戴口罩唱K，业者要如何去一一确保厢房内的顾客配合，是有一定难度的。

新加坡娱乐联盟的秘书长、也是Major 99家庭卡拉OK娱乐中心负责人钟尚鸿受访时指出，现在的确没有明确的条文规定，业者们也不确定。根据联盟目前了解的情况，很有可能是得在厢房内戴口罩唱歌。

《新明日报》已向贸工部提出询问。