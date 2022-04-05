停车场练弹弓射珠 射穿两户玻璃窗 阿叔认罪

中国出差观看射击比赛后成弹弓迷，阿叔网购弹弓到多层停车场练习射击，结果“技术太烂”，射穿对面组屋两户人家的玻璃窗，还惹上官司。

被告陈凡侨（译音，61岁）面对四项恶作剧、鲁莽行为危害他人生命安危，以及在公共场所持有武器的罪名。

根据案情，被告2019年11月看到中国网购平台淘宝上出售的弹弓非常便宜，随即引起了他的注意。

他隔月到中国出差期间，又观看了一场弹弓射击比赛，还当下报名参与相关课程，自此对弹弓产生浓厚的兴趣。

被告回国后，通过淘宝购买了数把弹弓，以及不同种类的弹珠。

起初，他在家里设置了两个标靶进行练习，后来决定到住家附近，后港9道第933座多层停车场的顶层练习。

被告一般选择在早上或晚上练习，每次都会在地上摆好数个塑料瓶子当做标靶，并面向后港9道第923座组屋的方向射击。

但是，由于技术太差，在2019年12月25日晚上，他从约七楼高的停车场顶层射击时，射中了对面12楼组屋单位客厅的玻璃窗户。

2020年1月12日下午，被告再次失手，射中了同座组屋七楼单位睡房的玻璃窗。两扇窗户都被射，留下了洞口。

住户报警后，警方展开调查，先是找到停车场顶层遗留的弹珠，后来通过闭路电视追踪到被告的下落，随后在他屋里将他逮捕，并起获了七把弹弓以及各种大小的弹珠。

称不知练习弹弓违法

被告称不知道练习弹弓违法，律师则指弹弓射不死人，造成不了太大伤害。

庭上揭露，被告射坏两扇窗户，造成了310元的维修费用，被告已悉数赔偿。

主控官指出，卫生与科学局人员检验了被告的弹弓，发现弹珠能以每秒58米的时速射出，射到窗户时，时速是每秒约三四十米。主控官请求判被告入狱，指被告的行为非常危险，很有可能对人造成伤害。

律师求情称射不死人

代表律师指出，当局报告指出，弹珠不会射穿人的皮肤，不会造成太大的伤害，而且不像枪械，绝对射不死人。律师也说，被告并不知道练习弹弓违法，请求法官判他罚款以及社区服务就好。

主控官反驳，指虽然被告的技术不怎么样，但毕竟练了许久，从网上买了这么多把弹弓以及弹珠，说他没有做任何研究弹弓的合法性根本说不过去。

被告今早（4月5日）认罪，案件展期下判。

完整报道，请翻阅2022年4月5日的《新明日报》。