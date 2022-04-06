科目编班计划 扬长补短

能和来自不同背景的同学进行学习交流，还能根据自己的能力选择学科程度，永青中学实行全面科目编班计划后，获得学生和老师们的一致好评。 目前，本地有59所中学实行全面科目编班计划。教育部计划在2023至2024年，把计划推行到更多中学。

分入普通学术源流的李奕欣（永青中二）在升入中二时，选择了相当于快捷源流水平的英语科目，她很感激能够得到的这种选择机会。

李奕欣受访时说：“我认为我的英文还不错，所以想挑战自己，修读更高水平的英文科目。快捷英语的语法纠错题难度比较高，我非常喜欢这种挑战，所以我每天都很期待英文课，学习也更有动力。”

至2018年，在科目编班计划（Subject-Based Banding）下，中学生已能够根据学习能力修读更高水平的科目。永青中学从前年2020年开始试行全面科目编班计划（Full Subject-Based Banding），学生将能根据学习能力与兴趣，修读更多适合自己水平的科目。

永青中学从2020年开始试行全面科目编班计划（Full Subject-Based Banding），让学生根据学习能力与兴趣，修读更多适合自己水平的科目。（谢智扬摄）

从2024年开始，各科水平分为中学水准1（General 1，简称G1）、G2和G3，程度依次相等于现有的普通工艺、普通学术和快捷源流科目。相同学习程度的学生将一同上课。

选修了普通工艺水平的数学和快捷水平的华文的朱俊峰（永青中二）认为，这项计划使他在学业上“扬长补短”。

他说：“我的数学程度较弱，华文却很好，在这个计划下，我通过选修不同的科目水平，既能给自己较弱的科目打基础，又能让我擅长的科目更上一层楼。这种课程安排也让我变得更自信了，课堂上的发言也更踊跃。”

这两名学生都表示，全面科目编班计划后，因为不再有“源流标签”，也减少了学生自我设限的情况。

在该校学生看来，全面科目编班计划的好处远不止如此。

中二生曾莉耘则认为，由于学生们修读不同程度的科目，因此需要去不同的班级上课。她说：“我觉得这个‘换班’的过程，也锻炼了我的时间管理能力，让我做事不要那么慢吞吞。而且还能在不同课程的班级里认识新的同学，扩大自己的社交圈。”

全面科目编班计划后，因为不再有“源流标签”，也减少了学生自我设限的情况。（谢智扬摄）

另外，全面科目编班计划推行以来，永青中学的级任班，不再以单一源流区分，同班级包含了不同源流的学生。学生有三分之一的课堂时间一起上课，这些科目包括美术、音乐、体育等通识课程。

以快捷源流入学的中三生蔡期耀认为，混合级任班让不同源流的学生有更多交流和了解彼此的机会。“我发现来自普通源流的学生的思想更开明，有很多独到的想法，他们也更勇于发言。与他们交流学习经验，我收获了很多新知识。”

据校内华文老师许燕玲（34岁）的观察，同一班级的学生背景构成的多元性，帮助了更多学生在班级中与同龄人建立友谊，发现彼此的长处，学生也在学习过程中取得明显的进步。

科学学级主任谢艾丽（36岁）则指出，大多数修读较高水平科目的学生，都能很好地应对课业，有些普通源流学生的表现，甚至比些快捷源流学生还要好。她说：“这些学生在学习上更有动力，会对自己所擅长的科目进行深入学习，并从中肯定自己的能力，他们在自信心倍增的同时，表现也更突出。”