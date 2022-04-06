国会采纳新加坡女性发展白皮书 尚穆根：贯彻两性平等 观念须深刻转变

提出动议的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明总结辩论时，强调女性发展须贯穿平等、协作与相互尊重的核心价值观。“女孩和女性获得更多，不代表男孩和男性获得的更少。职场公平、灵活工作安排以及对看护人的支援，同时惠及女性和男性。”

社会要贯彻两性平等，须在观念上作出深刻转变。新加坡女性发展白皮书以及一系列全国对话有助于建立集体规范，若继续采取适当行动，可逐步改变社会大众对女性及其角色的看法。

经过九个半小时的辩论，国会昨晚一致通过新加坡女性发展动议。

内政部长兼律政部长尚穆根参与辩论时说，白皮书阐述了若干行动计划，但更根本的是，社会多数人须把尊重女性和女性平等的概念内化，视它们为值得珍惜的基本价值观。

我国上周一公布115页的女性发展白皮书，在未来10年通过25个行动计划提升女性地位。这些计划归类为职场平等、对看护者的支援、防止暴力与伤害、扶持女性的其他措施，以及改变观念五大方面。

自2020年9月起，政府与民间组织在一年里一连举办160场全国对话，广征民众的看法。尚穆根当时在开幕活动上说，开展对话旨在推动观念上的转变，让性别平等的概念烙印在人们的共同意识。

尚穆根昨天呼应这番话，指出这项工作尚未完成，但对话会和白皮书促成了实质进展。他指出，时至今日相信大家都会支持男女平等，而建立这样的集体规范非常重要。

行动党议员戴胡姬花徽章

象征与女性携手共进

配合动议，人民行动党议员都在胸前佩戴胡姬花图案的圆形徽章，象征与女性携手共进。一些社区伙伴也应邀列席国会旁听，让议事殿堂多了一分团结。

40名政治职务者和后座议员轮流发言，其中不乏引述亲身经历以示支持的代议士。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高和卫生部长王乙康也呼吁男性共同担起责任，积极配合推动女性发展。

提出动议的通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明总结辩论时，强调女性发展须贯穿平等、协作与相互尊重的核心价值观。

纵观历史，女性臣服于男性的例子不计其数。同时是行动党妇女团主席的杨莉明说，新加坡坚决抵制这类狭隘思想，女性应和男性同样有机会追逐理想。

维护协作关系同样重要，无论在职场还是家里，女性都是男性的平等伙伴。“我们相信，女孩和女性获得更多，不代表男孩和男性获得的更少。职场公平、灵活工作安排以及对看护人的支援，同时惠及女性和男性。”

至于相互尊重，杨莉明说，社会应尊重女性的地位、颂扬她们的贡献，同时也尊重男性的选择，以及他们作为父亲和丈夫等给予女性的支持。

“白皮书的可贵之处，不单是法律或政策方面的调整。它也带动全民正视及进一步推动新加坡女性的发展，把我们珍惜的价值观付诸于行动。”

动议通过后，李显龙总理在面簿贴文，乐见白皮书获得议员广泛支持。“这是打造一个更公平、更包容社会的良好开端，让所有新加坡人都可以自由、充分地追求理想。”

国会已休会。