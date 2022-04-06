严重性罪案刑期或监最少五至20年 刑满不自动获释

政府正在探讨把极其严重性罪案的初犯和惯犯，判入狱最少五至20年的新选项。此外，他们在完成刑期后也不能自动获释，必须接受评估，确定不再构成社会威胁才能获释，否则须继续拘留。

内政部长兼律政部长尚穆根昨早在国会答复丹戎巴葛集选区议员祖安清心的口头询问时，宣布内政部和律政部正探讨推行新的判刑选项，以加强公众的保护。

这项对判刑框架起重大改变的宣布，主要针对致伤受害者、罪行极严重的性罪犯。

英国已推行不自动获释机制

祖安清心问部长，当局如何保护公众，尤其是儿童和妇女免受性惯犯的侵犯。对此，尚穆根说，当局去年7月针对判刑建议征询公众的意见，目前正在探讨如何从收集到的反馈设定合适的做法，但相关建议尚未具体化。

他指出，英国已尝试推行“不自动获释”的机制，虽然效果不一，但他认为这在本地行得通。

“理由很简单，犯下重罪，比如强奸小孩或奸杀的罪犯，法官可表达愤慨，给予严判。但法官不知若干年后，罪犯是否还会对社会造成威胁。世界各地的案件足以证明罪犯获释后，再犯重罪的例子屡见不鲜。这在新加坡虽不多，但也仍有一两起，因此只能在罪犯获释时给予评估。”

他说，任何判刑的改动牵涉到法律的修正，相关法案会提呈国会。他也将把祖安清心有关终身辅导和监视性惯犯的建议，交由有关部门考虑。

祖安清心也问部长，是否有措施确保包括有恋童癖的性罪犯不能从事与儿童有关的工作。

尚穆根说，持牌照的职业培训机构和受监管的行业及院校都有保障措施，包括教育部监管的幼稚园和学校，以及社会及家庭发展部和幼儿培育署监管的学前中心。

根据现有框架，补习中心或为孩子提供服务的私企员工，不必经过审核。

“但即使是持有牌照的职场，是否连清洁员工等所有员工，都该接受审核？教育部审核所有员工，包括清洁员工，但其他机构可能不这么做。”

尚穆根已指示内政部检讨审核雇员背景的框架，研究如何加强。

“但我们也必须在确保释囚有第二个机会和保护弱势者之间，取得平衡。”