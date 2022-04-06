促进双边经济关系贡献卓越 许文远获波兰授予功绩勋章

曾担任基础建设统筹部长兼交通部长的新报业媒体主席许文远，获波兰共和国总统授予功绩勋章，以表彰他对促进新加坡和波兰双边经济关系的卓越贡献。

授勋仪式昨晚在香格里拉大酒店举行，由波兰驻新加坡大使博格杰维奇（Magdalena Bogdziewicz）向许文远授予波兰共和国司令十字星级勋章。

这一勋章分五个等级，表彰对促进波兰和其他国家合作有着杰出贡献的外籍人士或旅居国外的波兰公民。许文远获颁的是第二最高等级勋章。

博格杰维奇宣读授勋赞词时说，许文远在2015年至2020年担任基础建设统筹部长兼交通部长期间，新加坡和波兰的经济关系取得前所未有的进展。

两国在海事和航空领域推动了商品与服务双边贸易的持续增长，2020年的服务贸易总额逼近7亿美元（约9.5亿新元），去年的商品贸易总额更是超过10亿美元（约13.6亿新元）。

今年是新加坡和波兰建交53周年，许文远表示，有幸能在担任部长期间加强两国之间的友谊。

69岁的许文远于2020年6月退出政坛，目前是新报业媒体主席。他在授勋仪式上致辞时说，新加坡和波兰很不一样，在历史和文化上也截然不同，但两国有一个共同愿望，即协助区域和平发展并对国际社会作出贡献。

许文远指出，俄乌战争和难民的涌现提醒我们，只有和平才能实现繁荣，而波兰向乌克兰难民伸出援手，证明了人道主义依然存在。

见证授勋仪式的交通部长易华仁致辞时也重申新加坡和波兰长久的友好关系，并提醒我国不能把这样的关系视为理所当然。“我们必须坚决捍卫维系国家之间关系的准则和价值观。”

易华仁指出，波兰是新加坡重要的贸易和投资伙伴，共有超过100家波兰企业在我国设立总部，本地企业也把波兰视为通往中欧和东欧的战略通道。

许文远说：“新加坡和波兰不是竞争对手，我们通过合作放大了彼此的强项，同时为私人领域创造商机。”

许文远在2018年为波兰航空公司首个往返新加坡和波兰华沙的直航服务主持开幕仪式。博格杰维奇说，直航服务在冠病疫情暴发初期协助数百名滞留亚洲的波兰和欧洲公民返乡。新加坡也在疫情期间协助超过2300名波兰籍船员进行替换，让他们能够与亲人团聚。

此外，许文远在2019年也见证了新加坡国际港务集团合组财团，收购波兰最大的深海集装箱码头格但斯克（DCT Gdańsk），如今它已成为欧洲增长最快的港口之一。

许文远说，待疫情消退后，新加坡和波兰作为航空枢纽的地理优势将再次彰显，两国之间的直航服务也将加强欧洲和亚洲之间的连接性。