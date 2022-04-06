zaobao.sg新播客节目《东谈西论》 助读者听懂国际动态

21世纪经济战争要开打了吗？中国江苏省徐州丰县“铁链女”背后的深层原因是什么？俄乌之战后的世界会是什么样的？李显龙总理访美之行有何意义？

在全球热点话题不断的大背景下，zaobao.sg推出崭新播客节目《东谈西论》，带读者以听的方式纵观天下、掌握国际时政动态。

节目每逢星期二晚上7时，在zaobao.sg网站和应用上更新。3月底播出至今已推出六集，吸引超过1万人次下载收听。

节目主持人是《联合早报》副总编辑韩咏红，她每期会与早报特派员、金融业者、专家学者等对谈，针对不同热点课题挖掘他们的见解。

昨天更新的最新一集《东谈西论》聚焦李显龙总理上月26日至本月2日、正值国际气氛紧张之际对美国进行八天工作访问的意义。

收听节目，即可了解随行采访李总理访美的韩咏红，以及香港城市大学法学院教授、中国法与比较法研究中心主任王江雨，解析新加坡如何在变局中坚守小国大外交。

韩咏红表示，人们的阅读时间越来越短，而新加坡有不少人不太习惯阅读中文，因此希望能打造一个陪伴人们收听时事评论的平台。“如果人们开车，或是在做其他事时，能听到一个用声音表达的新闻评论，我想他们可以更直接地了解到一个话题的不同层面，那是比写文字报道和文字评论更直接的方法。”

《联合早报》执行总编辑韩咏梅指出，随着播客内容不断增加，听众能随时、随地、随手转发喜欢的播客内容，也拉近他们与内容生产者的关系。

她说：“在受众所在的地方，用受众喜欢的方式，提供受众关心的信息，是早报立志要做的事。在这个信息来源多元化，受众时间碎片化的时代，我们必须跟着读者和受众吸收信息的方式一起跑。下来我们也将推出感性的文学类播客，让人闭目养神时也能欣赏文学之美。”

除了《东谈西论》，zaobao.sg有另两档更早前推出的播客节目，包括由新闻室总编辑与资深记者一同主持的《老总Group Chat》（每天早上更新，除周末）及为读者提供理财与财经知识的《理财万事通》（周三更新）。三档播客节目也可通过Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts和Awedio等平台收听。