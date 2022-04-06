为激励自己不断进步，欧杭汶每次驾驶私召车时都会打开手机的免提，播放商业类和励志类的视频，也就是这样，让他了解到云端厨房这种新兴的经营模式。欧杭汶说，开设云端厨房只要一个小地方烹煮食物，再外送给顾客，因此不用装修店面，也无需太多的创业资金。

私召车司机欧杭汶喜欢边开车边收听网络节目，增广见闻。一次偶然听到节目中介绍云端厨房的概念，于是曾经当过近20年厨师的他便召集其他司机朋友一起创业。

42岁的欧杭汶来自马来西亚，三年多前为了方便回乡看望两个孩子，改行驾驶私召车。不过，他从未忘记热爱烹饪的初心。

在一次日常的早餐聚会上，欧杭汶给同行试吃自己研制的辣椒酱，结果备受肯定，这让他从中看到商机。

他说：“不少司机会和我拿辣椒酱带回家吃，我就想开店售卖独门辣椒酱和台湾小吃，但我知道做餐饮业需要人手和良好的管理系统，因此没有马上开始创业。”

为激励自己不断进步，欧杭汶每次驾驶私召车时都会打开手机的免提，播放商业类和励志类的视频，也就是这样，让他了解到云端厨房这种新兴的经营模式。

欧杭汶说，开设云端厨房只要一个小地方烹煮食物，再外送给顾客，因此不用装修店面，也无需太多的创业资金。

在人手管理方面，他也找到了一个合适的绩效奖励系统，可在基本薪资的基础上根据员工达成的工作目标给予奖励。“这跟私召车平台奖励司机的系统类似，替我们省去了管理个别员工的烦恼。”

万事俱备后，欧杭汶便召集志同道合的司机好友加入，当中不乏擅长市场行销、会计以及采购的人才。上个月，名为“47 Kitchen”的云端厨房正式营业，与其他餐饮品牌共同使用位于实龙岗一带的中央厨房。

主要负责烹饪的欧杭汶目前只会在营业时间前后驾驶私召车，等生意正式上轨道后，他便可以更灵活地调配时间兼顾两份工作。

欧杭汶将创业和驾驶私召车比喻为闯关游戏，每一关都不能懈怠。“万丈高楼平地起，克服了人手管理的挑战，我们现在要做的是提升知名度。仔细做好每一步，才能建立根基。”