曾担任客服的吴思连说，社区团购的原则是信任至上，由于同时间有不同的团购产品，没办法一一核对谁来取货，只能靠互信，所幸没有发生食品不翼而飞事件，偶尔有人拿错也会归还。

育有两名孩子的职业妈妈为了买进口零食加入社区团购群组，没想到买出心得，就自己开团接街坊的订单，做出口碑后毅然辞职，在义顺开了一家专卖马来西亚进口食品的家乡美食店。

爱吃又爱买的吴思连（45岁）在2019年6月加入住家附近的社区团购WhatsApp群组，一开始只是为孩子买一些市面上少见的进口零食，多次团购后因觉得取货地点距离住家有些距离，她于是决定自己当团购团长，首批团购的产品鸡蛋和牛油果大受好评，让她深感社区团购潜力无限，前年冠病疫情来袭，更让团购需求火爆增长。

曾担任客服的吴思连说：“万事起头难，一开始没有联络网，没有相熟的供应商愿意合作，拿不到好价格。慢慢做下去建立口碑后，供应商看到我们定期下单，数量不少，就以批发价供货。”

吴思连说，团购顾名思义就是大量订购，食品团售价平均比市场便宜10%至15%，参团者皆是社区组屋居民，一般由她下单后，供应商送货到家，参团的居民再到她住家门口自行取货。

社区团购的原则是信任至上，由于同时间有不同的团购产品，没办法一一核对谁来取货，只能靠互信，所幸没有发生食品不翼而飞事件，偶尔有人拿错也会归还。基于互惠互利精神，她也常回馈街坊，包括将供应商送的免费食品拿来抽奖，或自掏腰包奖励最高消费者。

“开团最怕遇到食品坏了，一般遇到这样的情况我都选择退款给街坊，社区团购无法赚大钱，但当大家谢谢我开团，让他们买到物廉价美的食品时，心里有满足感。”

机缘巧合下，吴思连去年6月辞去工作和朋友在义顺环路第239座组屋开了一间家乡美食店，专卖马国进口的食品，如今她为至少20组社区团购团供货。